Beklenen Özellik Tesla'lara Geldi: Tesla Üyelik Sistemini Başlattı!

Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) aboneliği, yaşanan pek çok gecikmeden sonra nihayet kullanılabilir durumda. Electrek, güncellenmiş Tesla mobil uygulamasının artık çoğu kullanıcıya ayda 199 ABD Doları veya durdurulmadan önce Gelişmiş Otomatik Pilot satın aldıysanız 99 ABD Doları karşılığında bir FSD aboneliği sunduğunu belirtiyor. Üyeliği istediğiniz zaman iptal etmeniz mümkün ve bu sayede ilk aydan sonra bir yükümlülüğe bağlı kalınmayacak.
Tesla sahiplerinin bu özelliği alabilmeleri için öncelikle FSD bilgisayarına (diğer adıyla HW3.0) ihtiyacı var. Eğer EV'lerinde bu donanım yoksa, abone olmadan önce 1.500 dolar karşılığında bu donanımı satın almaları gerekiyor.
Uzun bir süredir bu karar bekleniyordu. Elon Musk abonelik planlarını ilk olarak Nisan 2020'de açıklamıştı, ancak Tesla, özelliği 2020'nin sonlarında, 2021'in başlarında ve hatta Mayıs'taki "kesin" lansmanı için belirtilen hedefleri uygulamadı.
Bu aylık ödeme küçümsenebilecek bir masraf değil ve arabanızın ömrü boyunca FSD paketini tamamen kullanmayı düşünüyorsanız, 10.000 dolarlık yükseltme fiyatını ödemek daha mantıklı olacaktır. Sadece 50 aylık ödemenin ardından fazla ödeme yapmaya başlamış oluyorsunuz. Yine de, bu yatırıma değip değmediğini görmek için ve özelliği denemek için göreceli olarak size uygun fiyatlı bir seçenek verebilir. Ayrıca, FSD'yi örneğin arabanın şerit değişikliklerini ve trafik ışıklarını yönetmesine izin vereceğiniz uzun bir yolculuk gibi yalnızca kısa süreler için isteyeceğinizi düşünüyorsanız da bu üyelik seçeneği mantıklı olabilir...
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