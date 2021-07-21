Beklenen Özellik Tesla'lara Geldi: Tesla Üyelik Sistemini Başlattı!

Tesla, uzun süren bekleyişin ve defalarca yaşanan ertelemelerin ardından en sonunda ücretli üyelik sistemini başlatıyor!

  • Levent Öztürk
Tesla üyelik sistemini başlatıyor...
Getty Images aracılığıyla Sjoerd van der Wal

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