Samsung Galaxy A71 İnceleme

Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A71 elimize ulaştı, hemen telefonun kutusunu açtık ve bu yazımızda da da telefonun ön incelemesini gerçekleştiriyoruz.
2020 Galaxy A ailesinin en iddialı modellerinden biri olan Galaxy A71, aynı zamanda Samsung'un premium modellerinin izini taşıyan bir telefon olurken, öte yandan da büyük ekranıyla göz dolduruyor.
Kısa bir süre önce incelediğimiz Galaxy A51 ile de tasarım konusunda oldukça benzer yapıda tasarlanan Galaxy A71, ekran ve boyutlarıyla ise ondan biraz daha büyük ölçüde bir telefon oluyor.
Samsung Galaxy A71 Ekran Özellikleri Neler?
Galaxy A71'in ekranı 6.7 inç boyutunda. Ekran çözünürlüğü 1080x2400 piksel olurken, ekran gövde oranı 20:9 şeklinde karşımıza çıkıyor. Ekran koruması olarak bu telefonda Gorilla Glass 3'ü tercih eden Samsung, panel olarak da yine Galaxy A51'deki gibi Super AMOLED paneli kullanıyor.
Ekranın üzerinde tam ortada ön kameranın bulunduğunu görürken, ekran kenar çerçevelerinin de oldukça ince tutulduğunu belirtmek gerekiyor.
Parmak izi sensörü de yine Galaxy A71'de ekrana entegre olarak geliyor.
Samsung Galaxy A71 Tasarımı Nasıl?
Telefonun tasarım detaylarına baktığımızda, yine prizma destenin işlendiğini görüyoruz. Galaxy A71 güzel görünen bir telefon olurken, arka yüzeyin plastik olduğu bilgisini de verelim. Yine telefonun kenarları da plastik çerçeve ile çevrelenmiş.
Telefonun alt kenarında USB-C portu bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi bu telefonda mevcut. Bu sevindirici bir haber.
Samsung Galaxy A71 Teknik Özellikleri Neler?
Galaxy A71, orta segmente oturan bir model oluyor. Daha önce incelediğimiz Galaxy A51 de bu segmentte yer alıyordu, ancak aralarında elbette birtakım farklılıklar var. Kuşkusuz bu performansa da yansıyor; bundan detaylı olarak Galaxy A71 incelememizde karşılaştırmalarla beraber ayrıca bahsedeceğiz.
Galaxy A71, Snapdragon 730 işlemci içeriyor. 8 çekirdekli bu işlemcisiyle orta segment için ideal duran telefonda RAM kapasitesi 6 GB. 6GB RAM ve Snapdragon 730 işlemci bu telefonu, işlem kapasitesi anlamında orta segmentin güçlü modelleri arasına sokmaya yetecek gibi görünürken, bu telefonun oyun performansına da yansıyacaktır.
Samsung Galaxy A71 Depolama Kapasitesi
Telefonda Adreno 618 grafik işlemci yer alırken, depolama kapasitesi de 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada microSD kart yoluyla bu alanı arttırabildiğiniz bilgisini de verelim.
A71 Batarya Kapasitesi Nasıl?
Galaxy A71'de batarya kapasitesi de 4500 mAh. Telefonun kutusunda ayrıca 25W'lık hızlı şarj desteği sunan bir şarj cihazının çıktığından zaten daha önce Galaxy A71 kutu açılışında da bahsetmiştik.
Son olarak telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olduğundan ve arayüz olarak da One UI'ın bulunduğunu söyleyelim ve şimdi de Galaxy A71'in kameralarına bakalım.
Samsung Galaxy A71 Kamera Özellikleri
Galaxy 71 de Galaxy A51 gibi 4 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Ancak iki telefon arasında ana kameralar farklı. Galaxy A71'de 64 MP ölçüsünde bir kamera varken, Galaxy A51'de 48 MP'lik bir ana kamera yer alıyordu.
Galaxy A71'in diğer kameraları ise, 12MP ultra geniş açılı kamera, makro çekimler için 5 MP lens ile yine 5 MP'lik bir derinlik sensöründen oluşuyor.
Samsung Galaxy A71 Gece Modu
Yine Galaxy A71'de de gece modu var, açıkçası telefonun bu konudaki çekim başarısını merak ediyoruz. Zira bu mod Galaxy A51'de de vardı ve telefonun gece fotoğraf performansını pek beğenmemiştik hatırlayacağınız gibi. Ancak Galaxy A71'de diyafram f/1.8'e düşürülmüş, bu biraz da olsa olumlu katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Elbette buna da yine Galaxy A71 incelememizde fotoğraf örnekleriyle beraber bakacağız.
Son olarak telefonun ön kamerasının da yine Galaxy A51 ile aynı olarak 32 MP şeklinde karşımıza çıktığını söyleyelim ve sonuç bölümüne geçelim.
İlk Karar
Samsung'un yeni Galaxy A modeli olan Galaxy A71 ilk intibada, büyük ekran deneyimi yaşamak isteyen, premium tasarıma sahip bir telefon sahibi olmayı düşünen ama bütçesini de çok zorlamak istemeyen kullanıcılar için uygun seçenek gibi görünüyor.
Geniş batarya kapasitesiyle günü rahat çıkartacaktır diye düşündüğümüz telefon, işlemci ve RAM ikilisiyle de performans konusunda ideal modeller arasına rahat girecektir şeklinde düşünüyoruz. Elbette tüm bunlardan ve telefonun kamera çekim performanslarından ve karşılaştırmalarından detaylı Galaxy A71 incelememizde sizlere bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy A71 Fiyatı Ne Kadar?
Son olarak şu an Galaxy A71'in satışta bulunduğunu ve fiyatının da 3269 TL olduğunu belirtelim ve bu videomuzu da burada noktalayalım.
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