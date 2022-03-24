Beklenen Telefon Nothing Phone 1 Sonunda Geliyor

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmış ve "Nothing" isimli markasını kurmuştu. Yeni şirketi için önemli iddialarda bulunsa da kendisinden bugüne kadar 99 dolar fiyat etiketli Ear 1 isimli kulaklığından başka bir ürün görememiştik. Ancak görünen o ki daha fazla beklemeyeceğiz.
Nothing'in Phone 1 ismini verdiği akıllı telefonu bu yaz geliyor. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Phone 1 bu yaz tanıtılacak.
Şirketin resmi kanalından yayınlanan blog yazısında ise Phone 1 ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler mevcut. Buna göre Nothing Phone 1, Qualcomm Snapdragon işlemciden güç sağlayacak ve Android tabanlı "Nothing OS" adında bir işletim sistemini çalıştıracak.
You've speculated, and now you know.
Nothing phone (1) is officially coming.
It's unlike anything else.
Summer 2022.
Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT— Nothing (@nothing) March 23, 2022
Telefonla ilgili The Verge'e verilen röportajda ise, Phone 1'in Android pazarında herhangi bir telefona rakip olmaktan ziyade, Apple ile rekabet edeceği söyleniyor. Telefonda Android tabanlı bir işletim sistemi bulunsa da şirketin bunu nasıl yapacağı merak konusu. Ancak Nothing'in kendi ekosistemini kurma gibi bir düşüncesi olduğu aşikar. Bakalım Phone 1 nasıl bir etki yaratacak ve Carl Pei'nin OnePlus'tan ayrılmış olmasına değecek mi...
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