Beklenen WhatsApp iPad Sürümü Nihayet Geliyor!

Geçen ay WhatsApp, hesapları birden fazla cihazda kullanma desteğini yakında yayınlayacağını doğrulamıştı. Şimdiyse, iPad için beklenen WhatsApp uygulamasının çok yakında hazır olacağına dair ipuçları elde edildi.
@WABetaInfo tarafından yayınlanan bir sızıntıya göre, iPad'de çalışan bir WhatsApp'ın ekran görüntüsünde bir hesaba bağlı olarak çalışan birden fazla cihaz görülüyor. Çoklu cihaz desteği şu anda sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısı ile test ediliyor.
WhatsApp CEO'su Will Cathcart daha önce yaptığı bir açıklamada iPad'de çalışan bir WhatsApp görmeyi çok istediğini söylemişti. Bu da Apple'ın tabletini yoğun olarak kullanan kullanıcılar tarafından iyi bir haber olarak algılanmıştı.
Çoklu cihaz desteği, her cihazın WhatsApp'a ayrı bir bağlantısı olduğu anlamına geliyor. Şu anda, masaüstünü veya web uygulamasını açarsanız, konuşmalar telefonunuzdan senkronize ediliyor; Gelecekte bu uygulamalar, uçtan uca şifrelemeyi korurken, WhatsApp sunucularıyla doğrudan iletişim kuracak.
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Konu ile ilgili bir başka sızıntı da iPad uygulamasının bir web uygulaması değil, native bir iOS uygulaması olacağı yönünde. Bu tür yenilikleri denemek isteyenler WhatsApp beta programına katılabilirler. Şu anda program çok yoğun ancak zaman zaman boşluklar açılıyor ve yeni üyeler alınıyor.
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