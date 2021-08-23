iPad mini 6'nın Kasa Kalıbı Sızdı, Nasıl Görüneceği Belli Oldu!

Yeni iPad mini, yıl sonunda yeni modelle geri dönecek mi şimdilik bilinmiyor, ancak bu konuda önemli sızıntılar var. Bununla beraber, yeni bir tasarımla beraber geleceğini de düşünmesi zor değil. Ancak Apple'ın tasarımda majör değişikliğe gideceği merak uyandırıyor.
Twitter üzerinden @xleaks7 tarafından paylaşılan iPad mini 6 kalıbı yeni cihaz hakkında pek bir ipucu vermese de, yazılan bilgiler 6. Nesil iPad mini hakkında önemli değişikliklerin olacağına yönelik. Çerçevelerin bir önceki modele göre oldukça küçüleceği söylenirken, yeni tablette daha modern bir görünüm sunulacağı ifade ediliyor.
#Apple decided to update the design of #iPadMini6, here's how it will look (more photos and video) - https://t.co/0G4qfh0d5l
Thanks to my new partners Techordo
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USB-C'nin iPad mini 6'ya gelmesinin de oldukça muhtemel olduğu belirtilirken, bazı söylentiler ekranın Mini LED ile yenileceğini söylüyor, bir kısım ise şirketin IPS LCD panele sadık kalacağı konusunda ısrarcı davranıyor. Ancak Apple'ın bu yeni cihazında, geleneksel iPlad mini tasarım ve özelliklerini kıracağını düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz.
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