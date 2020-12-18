Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'da paylaştı

Belçika Devlet Bakanı Eva De Bleeker, Avrupa Birliği'nin (AB) COVID-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla Twitter hesabında paylaştı...

Belçikalı bakan aşı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'da paylaştı

Belçika'da bütçeden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

Tabloya göre, AB aşıyı Oxford/AstraZeneca'dan 1,78 euroya, Johnson & Johnson'dan 8,50 dolara, Sanofi/GSK'den 7,56 euroya, BioNTech/Pfizer'den 12 euroya, CureVac'tan 10 euroya ve Moderna'dan 18 dolara alacak.

279 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA 33,5 MİLYON DOZ AŞI ALINACAK

Kısa sürede silinen tablodan ayrıca Belçika'nın 11 milyondan fazla nüfusu için 279 milyon euro karşılığında 33,5 milyon doz aşı alacağı anlaşıldı.

6 ŞİRKETLE ANLAŞMA YAPILDI 

AB Komisyonu, şu ana kadar 6 şirketle aşı alım anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalarla üye ülkelerin tamamı için toplam 2 milyar doz aşı alınacak.

AB, şeffaflık konusundaki eleştirilere rağmen anlaşmalardaki ticari gizlilik maddeleri gereği aşı fiyatlarını açıklamayacağını bildirmişti.

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