Belki Farkında Değilsiniz Ama Bir Asteroid Daha, Dünyamızı Teğet Geçti

Gezegenimizin çok yakınından geçen küçük asteroid, neredeyse yeni bir yakınlık rekoru kırıyordu. Hatta tepemizdeki uyduları tehdit ettiği bile söyleniyor.

  • Levent Öztürk
Çok yakınımızdan bir asteroid daha geçti
Uzaydaki bir asteroid çizimiNASA/JPL

Yaklaşık bir kamyon boyutunda olan, daha önce görülmemiş bir asteroid, geçtiğimiz gün Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 7.000 kilometre üzerinden geçerek, şu ana kadar kaydedilmiş olan asteroidlerin arasında gezegenimize en yakın geçenlerden biri oldu. Astronomlar asteroid 2020 JJ'in varlığından neredeyse farkında olmuyorlardı ve Arizona'daki Mt. Lemmon Survey kullanılarak bize en yakın olduğu konumda iken fark edildi.

NASA, asteroidlerin ve diğer "Dünya'ya yakın cisimlerin" yakın geçişlerinin 1900 yılına kadar geri giden bir kaydını tutuyor ve 2020 JJ, şu ana kadar Dünya'ya en yakın geçen altıncı cisim olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ayrıca en yakın 10 geçişin tamamının da 2004 yılından bu yana gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Ancak bunun sebebi 21. yüzyıla girmemiz ile beraber asteroidlerin Dünya'ya saldırmaya başlaması değil, astronomların ve kullandıkları teknolojilerin, Dünya yakınındaki küçük ve yakın asteroidleri bulma konusunda giderek daha iyi olmaları.

Asteroid 2020 JJ'in genişliğinin 2,7 ve 6 metre arasında olduğu tahmin ediliyor ve bu da uzay cisimleri ölçeğinde oldukça küçük olması anlamına geliyor. Örneğin haber başlıklarına geçen 1998 OR2 asteroidi, yakın geçişi ile duyulmasına rağmen 2020 JJ kadar yakında değildi ve yaklaşık 1,6 kilometre genişliğindeydi.

Eğer 2020 JJ gerçekten Dünya'ya çarpacak olsaydı, muhtemelen atmosferde yanıp yok olacaktı. Başka bir deyiş ile bu uzay kayasının varlığımıza karşı hiçbir tehdidi bulunmuyordu. Yine de gezegenimizi çevreleyen uyduların pek çoğuna göre daha yakınımızdan geçti ve bu uydulardan birine çarparak büyük sorunlar yaratması mümkündü.

Her ne kadar bu tür küçük asteroidlerin yakın geçişleri endişelenmemize sebep olacak olaylar olmasalar da, gezegenimizin yakınındaki dikkat edilmesi gereken olaylardan biri oldukları kesin.

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