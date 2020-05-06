Bilinen İlk Koronavirüs Vakası, Aslında İlk Vaka Değilmiş

Fransa'nın "ilk Koronavirüs vakası" olarak açıkladığı vakanın aslında ülkenin ilk COVID-19 vakası olmadığı anlaşıldı

Fransa'da Gerçek İlk Vaka, Bir Ay Öncesindeymiş

Fransa'da COVID-19 küresel salgınının geçmişinin ülkede resmi olarak duyurulan ilk vakanın neredeyse bir ay öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Rapora göre bir adam, Paris'teki bir hastaneye grip benzeri bir hastalık şikayetiyle Noel öncesinde geldi. Adama 27 Aralık 2019'da COVID-19 teşhisi koyulduğu belirtiliyor. Bu keşif ortaya çıkana kadar Fransa'da bilinen ilk vakanın tarihi Ocak 2020 sonlarındaydı. Yeni tarihin, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hakkında Çin'in Wuhan kentinden bilgi almasından bile öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor.

Rapor, adamın Cezayir'de doğduğunu ve uzun yıllar Fransa'da yaşadığını, bununla birlikte Çin'e hiç gitmediğini söylüyor. Adamın son yurt dışı gezisinin ise 2019 yazında olduğu belirtiliyor. Raporda adamın çocuklarının da aynı zaman diliminde grip benzeri hastalık belirtileri gösterdiği, bununla birlikte eşinde herhangi bir belirti olmadığı da belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
"Anti-5G" Saldırıları Dur Durak Tanımıyor
12 Bin TL Fiyatlı Huawei P40 Pro Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Plaja İnen "Ölüm Meleği" İnterneti Salladı
Intel'den, Comet Lake Uyumlu Z490 Anakartlar İçin Rocket Lake Müjdesi

 

 