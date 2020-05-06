Bilinen İlk Koronavirüs Vakası, Aslında İlk Vaka Değilmiş

Fransa'da COVID-19 küresel salgınının geçmişinin ülkede resmi olarak duyurulan ilk vakanın neredeyse bir ay öncesine dayandığı ortaya çıktı.
Rapora göre bir adam, Paris'teki bir hastaneye grip benzeri bir hastalık şikayetiyle Noel öncesinde geldi. Adama 27 Aralık 2019'da COVID-19 teşhisi koyulduğu belirtiliyor. Bu keşif ortaya çıkana kadar Fransa'da bilinen ilk vakanın tarihi Ocak 2020 sonlarındaydı. Yeni tarihin, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hakkında Çin'in Wuhan kentinden bilgi almasından bile öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor.
Rapor, adamın Cezayir'de doğduğunu ve uzun yıllar Fransa'da yaşadığını, bununla birlikte Çin'e hiç gitmediğini söylüyor. Adamın son yurt dışı gezisinin ise 2019 yazında olduğu belirtiliyor. Raporda adamın çocuklarının da aynı zaman diliminde grip benzeri hastalık belirtileri gösterdiği, bununla birlikte eşinde herhangi bir belirti olmadığı da belirtiliyor.
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