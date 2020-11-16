BenQ Görsel ve Ses Performansını Yeni Seviyeye Taşıyor

: Monitör teknolojilerinin önde gelen küresel yenilikçisi BenQ, yeni MOBIUZ oyun monitörleri serisinin ilk modelleri olan EX2710 ve EX2510'un 2020 Kasım ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacağını duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Mobiuz serisi en yetkin oyun monitörünü sunmak için sürükleyici HDRi teknolojisinden ve amaca yönelik tasarlanmış treVolo hoparlörlerden yararlanan MOBIUZ, cezbedici oyun içi görseller, ses ve kontrol geliştirmelerinin yanı sıra tescilli BenQ Eye-Care göz sağlığı teknolojisi ile zenginleştirilmiştir.
BenQ Corporation Başkanı Conway Lee, "Mobiuz hayal gücünüzü serbest bırakıyor ve size her zamankinden daha yoğun bir sürükleyicilik deneyimi sunuyor" diyerek Mobiuz'u tanıttı. "Akıllı HDRi ve ünlü treVolo ses ekibimiz tarafından özel olarak tasarlanmış hoparlörler gibi özel performans yenilikleri, sadece eğlenmenizi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendinizi oyun dünyasının sunduğu her şeye tamamen kaptırmanızı sağlamak için ustaca dizayn edilmiş oyun özelliklerini benzersiz göz sağlığı tekjnolojimiz Eye-Care ile birleştiriyor." diyerek Mobiuz'un sunduğu sürükleyicilik deneyimine dikkat çekti.
Zenginleştirilmiş Sürükleyicilik
Ayrı olarak entegre edilmiş bir ışık sensörü kullanan EX2710 ve EX2510, ortamdaki ışık seviyelerini aktif olarak algılar ve neredeyse kusursuz ayrıntılara sahip HDR görüntüler üretmek için ekrandaki içeriği analiz eder. BenQ'ya özel HDRi teknolojisi, parlak alanlarda bulunan ince ayrıntıları korurken ekranın karanlık bölgelerinde bulunan gölgeli detayları ortaya çıkarmak için mükemmel kontrastla benzersiz bir netlik sağlar. Çarpıcı renk yoğunluğu, denge ve doygunluk üreten BenQ MOBIUZ Serisi, oyuncuları görsellikten ödün vermeden zengin bir şekilde işlenmiş oyun içi evrenlere çekiyor. Eşsiz bir sürükleyicilik için, MOBIUZ oyun monitörleri ayrıca BenQ'nun treVolo ses mühendisleri tarafından muhteşem bir işitsel deneyim sunmak için tasarlanan 2 adet 2.5 Watt özel üst düzey hoparlörler bulunduruyor.
Heyecan Verici Tasarımlar
Mobiuz serisi farklı tarzdaki oyunların gereksinimleri için ayrı ayrı özelleştirilebilir yüksek görsel performans sağlayan ve 20 seviyeden oluşan Light Tuner'ın yanı sıra oyuncuların karanlıkta kalan oyun içi obje ve diğer detayları net bir şekilde ayırt edebilmesi için Black eQualizer teknolojisi ile görsel açıdan problemsiz bir oyun deneyimi sunmaktadır. Sezgisel Senaryo Haritalama özelliği, giriş kaynağı değiştirildiğinde daha önceden bu giriş kaynakları için tercih ettiğiniz favori ayarlarınızı otomatik olarak seçer. Hızlı OSD ön ayarları ve 5 Yönlü Navigatör kumanda kolu, bu oyun geliştirmelerine zaman kaybetmeden kolay erişim sağlar.
Özellikle FreeSync Premium'un inanılmaz derecede hızlı tepki performansına ek olarak, MOBIUZ, akıcı, pürüzsüz hareket için görüntü yırtılmaları ve takılmayı ortadan kaldıran Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojisini ve 1ms MPRT tepki süresinin yanı sıra 2ms GtG tepki süresi özelliğine sahiptir. Böylece hem yüksek fps sağlayan oyunlarda hem de yüksek renk ve görüntü detayı sağlayan oyunlarda aynı anda akıcı bir deneyim sunmaktadır.
Özel BenQ Eye-Care teknolojisinin de desteği ile yeni BenQ MOBIUZ EX2710 ve EX2510 oyun monitörleri, bir yandan mükemmel derecede bir sürükleyicilik sunarken bir yandan da göz sağlığınıza dikkat ediyor.
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