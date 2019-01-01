Beş Kameralı Nokia, Ekran Altı Tarayıcıyla Gelecek

PureView'un geri dönüşü anlamına gelen Nokia 9 PureView, görünüşe göre pek yetenekli bir telefon olacak.

Beş Kameralı Nokia, Ekran Altı Parmakla Gelecek

Nokia'nın 5 kameralı telefonu, sızıntılar sayesinde artık bir sır değil. Evan Blass ve MySmartPrice'ın yeni paylaştığı kareler ve videolar, telefonun Nokia 9 PureView adıyla geleceğini söylüyor.

PureView'un geri dönüşünü doğrulayan sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 855 yerine 2018'in Snapdragon 845'ini kullanıyor. Telefonun 6GB RAM, 128GB dahili depolama, kablosuz şarj ve 6 inç'lik, HDR10 destekli "2K" ekranla geleceği söyleniyor. Bu kadar çok kameranın ne yapacağına gelirsek, görünüşe göre kameralar işbirliği yaparak daha fazla detay yakalayabilecek. Telefonun diğer telefon kameralarına kıyasla "10 kat" daha fazla ışık yakalayabildiği söyleniyor. 9 PureView, bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da sunacak.

Nokia 9 PureView [MySmartPrice Exclusive]Nokia 9 PureView [MySmartPrice Exclusive]
Nokia 9 PureView For the latest tech news and text reviews, also visit our website:

Nokia 9 PureView, bu ayki CES'te veya Şubat'ın sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir.

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