Nokia'nın 5 Lensli Telefonu Göründü
Arka yüzü kamerayla dolu olan bu Nokia, eğer gerçekse, sıra dışı bir işe imza atabilir!
Motorola, Xiaomi ve Honor gibi firmaların yeni telefonlarını geçen günlerde yakından görme fırsatı bulmuştuk. Şimdiyse Nokia'nın kamera sayısıyla şaşırtan telefonuyla karşı karşıyayız.
İlk olarak Çin'in sosyal platformu Baidu'da paylaşılan bu kare, alışılmadık bir telefon görüntüsü veriyor. Ancak bu görüntünün sahte olabileceğini söyleyelim. Yine de geçmişte beş kameralı Nokia telefonla ilgili birçok dedikodu yapıldı ve bu kare gerçekse, telefonu ilk kez görüyor olabiliriz.
Sızan görüntüde telefonun arka yüzünde beş kamera ve muhtemelen bir flaş görüyoruz. Alt taraftaki Android One logosu da seçilebiliyor. Bu tür sızıntılara şüpheyle bakmakta yarar var, ancak gördüğümüz gerçek ise, heyecan verici bir Nokia yolda demektir.
Zeynel A. Öztürk
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