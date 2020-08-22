Beşiktaş'a Gönül Verenler, Help Steps ile Yürüyerek Kulübüne Destek Olacak

Beşiktaş JK, iş birliği yaptığı kurumlara bir yenisini daha ekledi. Dijital sağlık platformu olan Help Steps ile kulüp arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla artık Beşiktaş taraftarı sadece sağlık için değil aynı zamanda kulübüne destek olmak için de yürüyecek. Anlaşmaya göre, akıllı telefonuna Help Steps (HS) uygulamasını indiren taraftarlar, gün içinde attıkları adımları gün sonunda kulübe gelir olarak bağışlayabilecek.
Çebi: Taraftarı Beşiktaş için yürümeye davet ediyorum
Beşiktaş JK ile Help Steps arasında imzalanan işbirliğinin duyurusu, Vodafone Park'ta Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Help Steps kurucuları Gözde ve Erkut Venedik, Beşiktaşlı Sanayici, İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) Başkanı Ahmet Münir Yaşar ile Beşiktaş'ın iki yeni sporcusu Bernard Mensah ve Oğuzhan Özyakup'un katılımı ile gerçekleşti.
Toplantıda konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi tüm taraftarları, hem sağlıklı yaşama hem de Beşiktaş'a destek olmak için yürümeye davet etti. Projenin herhangi bir süre kısıtlaması olmadığına işaret eden Çebi, "Yönetim olarak hedefimiz, kulübümüze sürekli ve kalıcı gelir araçları oluşturmak. Help Steps de bizim için böyle bir iş ortağı. Ben, uzun soluklu bir işbirliğinin ilk adımlarının bugün atıldığını düşünüyorum. Büyük Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk konusunda gösterdiği hassasiyete de sonuna kadar güveniyorum ve herkesi yürümeye davet ediyorum. Üstelik bu keyifli bir yürüyüş olacak, taraftarımız hem sağlıklı kalacak hem de kulübüne gelir sağlayacak" dedi.
Dünyada ilk olarak Beşiktaş taraftarı kulübü için yürüyecek
Help Steps adına konuşan Gözde Venedik, şunları söyledi: "Dünyada bir ilk olan Help Steps Uygulaması kısa süre içinde yayılarak yüz binlerce kullanıcıya ulaştı. Halihazırda 17 farklı dernek ve vakıf 6 aydır 200 bine yakın kullanıcıdan adımlarına karşılık bağışı alıyor. Bunların yanı sıra, bireysel bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahiplerine adımlarımızla engelli araçları ulaştırdık. Bugünden itibaren yine dünyada bir ilk olarak, Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle kulübe yeni bir gelir aracı kazandırmış olacağız. Dünyanın her yerinden ücretsiz olarak indirilebilen Help Steps'i kullanırken tek yapılması gereken, gün içinde atğlan adımları gün bitmeden kısa bir reklam izleyerek Help Steps'e çevirmekten ibaret. Sonrasında ister aynı gün, isterseniz biriktirip kulübe adım bağışı yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Bu proje ile birlikte aslında Beşiktaş JK'nın bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağladığına işaret eden Venedik, "Beşiktaş, atılan her adımın ve elde edilen gelirlerin büyük kısmının bağışlara aktarıldığı Help Steps platformunda yer alarak toplumda büyük bir farkındalık yaratacak. Duyarlı taraftarlar, milyonlarca adımını kısa sürede birleştirerek toplumsal iyilik projelerinde de yer alabilecekler" şeklinde konuştu.
Help Steps Uygulaması Nasıl Çalışıyor?
Kullanıcılarını hem sağlıklı yaşama teşvik eden uygulama, aynı zamanda hesap sahiplerinin gün içerisinde attıkları adımları günün sonunda bağışlama fırsatı da sunuyor. Bağış ekranında ise farklı kategoriler yer alıyor. Uygulamayı akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indiren kullanıcılar, kolayca kayıt oluşturup hesabı aktif hale getirebiliyor. Uygulama, kullanıcının günlük rutin olarak attığı adımları sayıyor ve gün sonunda kısa bir reklam izleterek adımlarını Help Steps adımına çeviriyor. Reklamlardan elde edilen gelirin belirlenen kısmı kullanıcının adımlarına geri aktarılıyor. Kullanıcı da bu adımları dilediği STK veya projeye bağış olarak aktarabiliyor.
Toplantı sonrasında Beşiktaş kadrosuna katılan Bernard Mensah ile Oğuzhan Özyakup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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