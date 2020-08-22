Beşiktaş'a Gönül Verenler, Help Steps ile Yürüyerek Kulübüne Destek Olacak

Beşiktaş JK, adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması Help Steps ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, Beşiktaş taraftarının attığı adımlar gün sonunda bağış olarak kulübün kasasına aktarılabilecek. Dünyada bir ilk olan proje ile, taraftarlar sağlıklı yaşam için yürürken kulübe de ek gelir sağlamış olacak.