Bethesda'nın Oyun Başlatıcısı Bethesda Launcher, Steam'e Taşınıyor!

Bethesda, PC oyunları başlatıcısı Bethesda launcher'ı bu yıl içinde kapatmayı planlıyor. Oyuncular oyunlarını, DLC'lerini, sanal para birimlerini, oyun içi öğelerini ve cüzdan bakiyelerini Steam hesaplarına taşıyabilecekler. Süreçle ilgili daha fazla detay daha sonra açıklanacak.
Nisan ayından itibaren, arkadaş listeleri de dahil olmak üzere her şeyi Steam'e taşıyabileceksiniz. Bazı kayıt dosyalarını manuel olarak Steam klasörüne kopyalamanız gerekebilecek. Bethesda, neredeyse tüm oyun kayıtlarının aktarılabilir olacağını söylüyor. Ancak Wolfenstein: Youngblood'ın, Bethesda başlatıcısından kaydettiği ilerlemeler Steam'de çalışmayacak.
Kullanıcılar, Mayıs ayına kadar Bethesda launcher aracılığıyla oyun oynamaya devam edebilecek. Bu süreden sonra verilerinizi Steam'e aktarmanız gerekecek.
Bethesda.net hesapları ise kapatılmayacak. Hesabınızı, bunu gerektiren oyunlara giriş yapmak için kullanmaya devam edeceksiniz. Bethesda, hesapları gelecek oyunlarda da kullanmaya devam etmek istiyor.
Bethesda'nın ana şirketi Microsoft, PC oyunlarını zaten Steam üzerinden satıyor. Bethesda'nın oyunları ayrıca Xbox uygulaması aracılığıyla da satın alınabiliyor ve birçoğu Game Pass'e dahil.
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