Bethesda'nın Oyun Başlatıcısı Bethesda Launcher, Steam'e Taşınıyor!

Bethesda, Bethesda Launcher'ı kapatacağını duyurdu. Oyuncular, oyunlarını ve tüm kayıtlarını Steam'e taşıyacak. Ama bazı oyunlarda sorun yaşanacak gibi görünüyor.