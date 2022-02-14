Beyaz Çerçeveli Bir TV Bulmak Artık Çok Zor. Peki Ama Bunun Sebebi Ne?

Beyaz çerçeveli bir televizyona sahip olmak bir dönem çok moda olsa da, bugün artık kimse böyle bir TV üretmiyor. Peki ama beyaz çerçeveli TV'ler neden bir anda yok oldu? Neden üreticiler beyaz bir televizyon üretmiyor?