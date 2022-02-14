Beyaz Çerçeveli Bir TV Bulmak Artık Çok Zor. Peki Ama Bunun Sebebi Ne?

Beyaz çerçeveli TV'ler bir dönem oldukça modaydı. Hatta böyle bir TV'nin fiyatı, aynı modelin siyah çerçevelisine göre daha pahalıya satılıyordu. Ama bugün, beyaz çerçeveli bir TV bulmak pek kolay değil.
2022 yılında şimdilik yalnızca iki adet beyaz TV modeli bulunuyor: 32 inç LG 32LM620BPUA ve Samsung'un The Frame adlı televizyonu. Frame'in listede yer almasının temel sebebi ise, TV çerçevesinin değiştirilebilmesi.
Her ikisinin de amaçlarına göre oldukça iyi TV'ler olduklarını söyleyebiliriz: 32 inç LG TV mutfakta veya çocuk odasında muhtemelen daha fazla iş görecek bir 720p model ve Samsung'un The Frame'i ise öne çıkmak yerine ortama uyum sağlamasına yardımcı olan değiştirilebilir çerçeveye sahip. Ancak her iki TV kendine has avantajlara sahip olsa da, ikisi de gerçek bir oturma odası ev sineması ekranının rolünü tam olarak yerine getirmiyor.
Beyaz çerçeveli TV'lerin neden neden kolayca bulunmadığının cevabı aslında oldukça basit: Bu tip modeller, şirketlerin her yıl üzerinde çalıştığı her şeye aykırı.
LG Electronics Yeni Ürünler Kıdemli Müdürü Tim Alessi "beyaz belirli uygulamalarda popüler olmuştur, örneğin mutfak kullanımına yönelik daha küçük TV'ler. Şu anda 32" FHD ekran boyutunda beyaz bir TV sunuyoruz" diyor ve devam ediyor: "Ancak, oturma odalarında veya ev sinema uygulamalarında kullanılan daha büyük ekranlar için beyaz, birkaç nedenden dolayı arzu edilmez. Her şeyden önce, izleyicinin sürükleyici izleme deneyimi için 'görünür çerçeveyi en aza indirmek önemli. Beyazın kullanılması, görünen çerçeveyi çok belirgin hale getirerek bu çabaları boşa çıkarır. Diğer neden ise, daha koyu veya metalik yüzeylerin, çoğu insanın büyük ekran TV'de tercih ettiği daha kaliteli bir görünüme sahip olmasıdır."
Bu son kısmın kişiden kişiye değişebileceğini de unutmamak gerekiyor. Ancak, bir TV şovu veya film izlerken beyaz bir çerçevenin daha fazla öne çıkacağı bir gerçek.
Sony de bu konuda benzer bir açıklamaya sahip. Bir Sony temsilcisinin söylediğine göre "Beyaz genellikle ekrandaki içerikle tezat oluşturuyor, bu da daha az sürükleyici bir deneyime yol açıyor. Ayrıca tasarım açısından siyahın daha kaliteli bir görünüm ve his sağladığını düşünüyoruz."
Kısacası üreticiler, beyaz çerçeveli TV'lerin ev sineması deneyimine yardımcı olmadığını düşünüyor.
Yine de beyaz bir çerçeve istiyorsanız ama bunun izleme deneyimini bozması hoşunuza gitmiyorsa, tek alternatifiniz Samsung'un The Frame'i oluyor. Daha estetik odaklı bir ürün olarak birkaç yıl önce piyasaya sürülen The Frame, Samsung'un The Serif ve The Sero'yu da içeren Designer TV Serisinin bir parçası.
Çerçeve varsayılan olarak siyah renkte geliyor. Ancak çerçevenin tamamen beyaz bir kaplama da dahil olmak üzere farklı bir çerçeveyle değiştiriliyor oluşu, TV'yi rakiplerinden ayırıyor. Mevcut çerçeve seçeneklerinin her biri 99 dolar karşılığında satın alınabilirken, TV'nin 50 inçlik temel modeli 1.199 dolarlık fiyata sahip. Tabii ki bunlar yurt dışı fiyatları...
Yine de fiyatın, diğer 50 inç 4K TV'lerin fiyatından çok daha yüksek olduğu kesin. Ama beyaz (veya siyah olmayan) bir çerçeve istiyorsanız, bu parayı vermekten başka bir çareniz yok.
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