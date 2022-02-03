WhatsApp Artık Sınırsız Değil: Google Drive Yedeklerine Limit Geliyor!

Artık WhatsApp yedeklerinizi Google Drive'a sınırsız olarak kaydetmeniz mümkün olmayacak.

WhatsApp yedeklemeleri artık sınırsız değil

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