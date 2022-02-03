WhatsApp Artık Sınırsız Değil: Google Drive Yedeklerine Limit Geliyor!

Kulislerde dönen dedikodulara göre, Google yakında bulut depolama hizmeti Google Drive'da bulunan WhatsApp yedeklerinin boyutuna bir sınır getirebilir. WhatsApp yedekleri şu anda bir kullanıcının Google Drive kapasite sınırına dahil değil. Ancak, WABetaInfo tarafından erişilen en son WhatsApp beta sürümünden bir kod parçası, durumun uzun süre böyle olmayabileceğini gösteriyor.
Yeni uygulamada, bir kullanıcı WhatsApp yedekleme boyutu sınırına yaklaştığında Google Drive bir uyarı görüntüleyecek. Ancak bu sınırın ne olacağı henüz bilinmiyor. Google, bu konuda kendine sorulan soruları henüz yanıtlamadı.
Google Drive'ın sınırsız WhatsApp yedeklemesini kesme hareketi aslında beklenmedik bir şey değil. Bazı WhatsApp sohbetlerinin boyutu ve insanların paylaştığı multimedya içeriğinin miktarı göz önüne alındığında, sınırsız yedekleme sağlamak kesinlikle Google'a önemli bir maliyet getiriyor olmalı. Buna ek olarak yedeklemeye bir sınır koymakla, Google'ın ücretli servislerine geçmek isteyebilecek kullanıcı sayısının artırılması da hedefleniyor olabilir.
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