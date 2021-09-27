Beynimiz Her Şeyi Nasıl Kaydediyor? İşte MeshCODE Teorisi!

Kafamızın içinde olup bitenlerin çoğunun gizemli olduğunu kesin. Bilincimizi anlamak bizim için halen oldukça zor bir şey ve deneyimlerimizin tam olarak nasıl belleğe dönüştüğünü bilmek en iyi ihtimalle belirsiz. Ancak İngiliz bilim insanı Dr. Ben Goult, artık hafızaya mekanik bir temel sağlayan yeni bir teori ortaya koydu. IFLScience, insan beyninin ve bilgisayarların ne kadar benzer olduğunu tartışmak için Dr. Goult ile bir görüşme yaptı.
MeshCODE teorisi, talin adı verilen belirli bir protein molekülünün keşfine dayanıyor. Beyin hücrelerinin sinyal göndermesine imkan tanıyan yapılar olan sinapslar, teorinin adını aldığı ağ örgüsü olarak bilinen talin moleküllerinden yapılmış yapı iskelelerini içeriyor. Bu moleküller, ikili kod gibi 0 ve 1 olarak anlaşılabilecek iki kararlı duruma sahip.
Dr. Goult, Frontiers in Molecular Neuroscience'da yayınlanan yeni bir makalede, sadece beynimizin moleküler yapısı ile bilgisayarlar arasında bir benzerlik olmadığını, tüm bellek aracının, tuşlardan yapılmış eski bir mekanik bilgisayar gibi çalıştığını ancak çok daha iyi olduğunu öne sürüyor.
Dr Goult, IFLScience ile yaptığı görüşmede "MeshCODE teorisi, beyin faaliyetimizin molekül şekillerine yazılmış karmaşık bir ikili kodlamayı sürekli olarak güncellediği mekanik bir bilgisayar olarak beynin yeni bir görünümünü sunuyor. Dikkat çekici bir şekilde, insanlığın optimal hesaplama cihazları üretme çabaları, doğanın halihazırda ulaşmış olabileceğine çarpıcı bir benzerlik gösteren mimarilere yol açmış olabilir" dedi.
Teoriye göre beynimizdeki elektrik sinyalleri bu moleküllerdeki 0'lar ve 1'lerin kalıplarını değiştiriyor. MeshCODE, tüm beyni bilgilerin erişilebilen belirli konumlarda depolandığı bir katı hal diski olarak kabul ediyor. Bu fikir aynı zamanda neden uykuya ihtiyacımız olduğuna dair bir açıklama da sunuyor.
Goult, "Teori aynı zamanda neden uyuduğumuz konusunda yeni bir rol üstleniyor" diyor ve şöyle devam ediyor: "Gün boyunca beyin, hipokampusta toplanan ve işlenen çok fazla bilgi alıyor. Geceleri bu bilgilerin işlenmesi, mevcut verilerle entegre edilmesi ve kortekste uzun süreli depolamaya aktarılması gerekiyor. Bu veri yönetimi, çok fazla beyin aktivitesi gerektirir ve doğal uyku döngülerimiz bu işlemin gerçekleştiği yer olabilir. REM uykusu sırasındaki elektriksel aktivite, depolanan bilgiyi yazmak ve düzenlemek için bu bellek moleküllerini yerleştirecektir, bu da fiziksel olarak beynin diskine yazılan ikili kalıpları değiştirecektir."
Mevcut araştırma, MeshCODE teorisinin sadece düzgün bir açıklamadan daha fazlası olduğunu göstermenin yollarını arıyor. Bilim insanları ayrıca, moleküllerin gerçek zamanlı olarak nasıl değiştiğini anlamakla da ilgileniyorlar; bu araştırma, talin ağ yapısındaki değişikliklerin nöral aktivite kalıplarına dönüşüp dönüşmediğini ve nasıl çevrildiğini netleştirmeye yardımcı olabilir.
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