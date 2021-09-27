Kitlesel Yok Oluşa Giden Yolda Korkutan İşaretler Gelmeye Başladı!

Geçmiş kitlesel yok oluşlarda görülen işaretler, günümüzde de artmaya başlıyor. Korkutan araştırmanın sonuçları haberimizde...

  • Levent Öztürk
Kitlesel yok oluş işaretleri gelmeye başladı

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