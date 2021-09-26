İki İşlemci Devinden Büyük Adım: AMD ve MediaTek İş Birliğine mi Gidiyor?

Digitimes'ın yakın tarihli bir raporuna göre yonga üreticileri AMD ve MediaTek yeni bir ortak girişim kurmak için görüşmelerde bulunuyor. Haber kaynağının raporuna göre, bahsi geçen bu ortak girişim, 5G, Wi-Fi ve yeni bir işlemci düzeyinde veri iletim teknolojilerine odaklanacak. Bu ortak girişim gerçekleşirse MediaTek, dizüstü bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar için AMD işlemcilerine entegre olabilir.
Digitimes'ın kaynaklarına göre, AMD ve MediaTek'in ortak girişiminden kaynaklanan işlemci tasarımlarından herhangi biri muhtemelen 2024 yılı civarında piyasaya çıkacak. AMDi spekülasyonlar hakkında yorum yapmasa ve MediaTek bu raporu "kesinlikle" yalanladığını söylese de, 2 şirketin geçmişte iş birliği yapmıştı.
AMD ve MediaTek arasında bir ortak girişimin olup olmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek, ancak 2 şirketin iş birliği yapmasının çok mantıklı olmasının birçok nedeni var.
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