İki İşlemci Devinden Büyük Adım: AMD ve MediaTek İş Birliğine mi Gidiyor?

Söylentilere göre 2 işlemci devi bir araya geliyor: AMD ve MediaTek, önemli bir iş birliği için el sıkışmaya hazırlanıyor!

  • Ercan Uğurlu
AMD ve MediaTek İş Birliğine mi Gidiyor?

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