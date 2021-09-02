Beynimizle İlgili Bir Gizem Daha Nihayet Çözüldü: Dil Öğrenmek Neden Zor?

Bilim insanları, yeni bir dil öğrenirken neden bu kadar zorlandığımızı, çocukların yetişkinlere göre neden yeni bir dili daha kolay öğrenebildiğini sonunda çözdü...