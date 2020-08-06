TCL 10 Pro Satışa Çıktı! İşte TCL 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, ilk kavisli AMOLED ekranına sahip TCL 10 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu. 2020 iF Tasarım Ödülü ve 2020 Red Dot Ödülü kazanan akıllı telefon, TCL'nin ekran uzmanlığını sergiliyor. Şık 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED ekran ve NXTVISION teknolojisi, TCL 10 Pro'nun etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunmasını sağlıyor.
TCL 10 Pro'da gündüz veya gece tüm muhteşem anları yakalayacak bir NXTVISION 64MP AI dört kamera sistemi yer alıyor.
Serinin amiral gemisi olan bu cihaz, benzersiz bir görsel güç sunuyor. Bunun yanında görsel malzemeleri parlak renklerle, netlikle ve kontrastla iyileştiriyor.
Eksiksiz üst düzey görünüm deneyimi: NXTVISION ekranı
6.47" FHD+ kavisli AMOLED ekran ve NXTVISION görsel teknolojisi sayesinde izleme deneyiminde çıtalar yükseliyor. En küçük çerçevenin kullanılmasıyla yüzde 93 ekran/gövde oranına sahip ekranda görseller, geniş ve uçtan uca görünerek kullanıcılarına gelişmiş bir deneyim sunuyor. TCL'nin yenilikçi NXTVISION teknolojisi, kullanıcıların gözleriyle gördüğü karenin neredeyse aynısını ekranda görebilmesi için en son teknolojinin sunduğu renk doğruluğunu sağlıyor. Özel bir ekran motoruna sahip TCL 10 Pro, Netflix sertifikası almaya hak kazanan renk netliği, zengin videolar (SDR-HDR) ve keskin görüntü çözünürlüğü sunuyor. Bu da yüksek kontrast ve renkte birçok HDR içeriğinin oynatılmasını sağlayarak kullanıcıların HDR10 videolarıyla keyif almasını sağlıyor.
Ergonomik olarak da öne çıkan TCL 10 Pro, tek elle kolay uygulama erişimi için Kenar Çubuğu kısayolları ve hızlı kilit açma erişilebilirliği sağlayan ekran içi parmak izi sensörü içeriyor.
TCL 10 Pro'da göz yorgunluğunu azaltmak için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı ekranın yanı sıra Uyarlanabilir Ton, Okuma Modu ve Göz Konforu Modu gibi çeşitli göz sağlığı dostu özellikler de bulunuyor. TCL 10 Pro ayrıca geceleri kolay görüntüleme için Karanlık Mod ile birlikte geliyor. Bu mod, batarya için de avantaj sağlıyor.
Tüm senaryolar için muhteşem detaylar: NXTVISION fotoğraf makinesi
Çok yönlülük, yaşamdaki olayları yakalamak için kilit bir özellik. Bu noktada 64MP ultra yüksek çözünürlüklü dört kamera ile TCL 10 Pro, tüm senaryolar için çarpıcı ayrıntılar üretiyor. AI destekli görüntüleme teknolojisi, 64MP yüksek çözünürlüklü kamera, 2.9µm büyük piksel düşük ışıklı video kamera, 123 derece süper geniş açılı lens, makro sensör ve 24MP ön kamera da dahil olmak üzere dört arka kamerayla birlikte çalışıyor. Netlik ve renkle dolu fotoğraflara ve selfie'lere ek olarak TCL 10 Pro, her türlü aydınlatma koşulunda net ve daha parlak görüntüler sağlamak için otomatik odak sensörleri (PDAF ve LDAF) içeriyor.
Kesintisiz ve güçlü deneyim: Hızlı deneyim
TCL 10 Pro'nun zarif kavisli tasarımı, tarz ve güç arasında ideal bir denge sağlamak için hızlı çalışan Qualcomm® Snapdragon™ AI Engine ile destekleniyor. 6GB RAM ve 128GB ROM yerleşik depolamayı birleştiren TCL 10 Pro, daha düşük güç tüketiminin yanında hızlı ve OTG ters şarjlı 4500mAh pil de sunuyor.
Super Bluetooth ile ses deneyimi de zenginleşiyor. Arkadaşlarıyla birden fazla müzik paylaşmak isteyenler aynı anda en fazla 4 Bluetooth hoparlör bağlayabiliyor ya da en fazla 4 Bluetooth kulaklık eşleştirebiliyor.
Kolay ve güvenli erişim
Özel Google Asistan düğmesinin yardımıyla işlerin daha hızlı yapılması sağlanıyor. Sesli asistan, sorulan soruları cevaplıyor ve yapmak istediklerinizi yapıyor. TCL 10 Pro ayrıca, en az iki tane büyük işletim sistemi güncellemesine sahip en son Android sürümlerinden ve her 60 günde bir en son güvenlik güncellemelerinden faydalanarak her zaman güvenli hale geliyor.
Aykırı fakat uyumlu tasarım
Üstün performanslı ve gelişmiş tasarımlı TCL 10 Pro'nun kavisli tasarımı, gradyan renklerin, mat ve parlak kenarların göz alıcı bir metal çerçeveyle birleştiği mükemmel simetrik ayrıntılara sahip. Şık çift taraflı 3D cam, kamera çıkıntısı olmadan pürüzsüz bir el hissi ve aerodinamik form sağlar. TCL 10 Pro, modern şıklığı doğadan ilham alan zarafetle birleştiriyor.
TCL 10 PRO şu anda 4.499 TL'den başlayan fiyatlarla gri ve yeşil renklerinde sunuluyor.
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