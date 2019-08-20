Big Hero 6'nın Devamı Geliyor mu?
Pek çok otoriteden olumlu tepkiler alan 2014 yapımı ve Oscar adayı Big Hero 6'nın, 5 yıldır beklenen devam filmi gelecek mi? İşte ilk açıklama...
- Barış Terun
2014 yılında gösterime giren Big Hero 6, ciddi gişe hasılatı elde ederken, sinema otoritelerinden de tam puan almıştı. Marvel karakterlerinden esinlenen film, "En İyi Animasyon Dalında" Oscar ödülüne de aday gösterildi. Big Hero 6'nın devamı uzun süredir bekleniyor, lakin ortada kesin bir bilgi yok.
Filmde robotik bilimlerde, fen ve matematik gibi bilim dallarında; küçük yaşına rağmen büyük bir dahi olduğunu ispat eden Hiro Hamada (Ryan Potter) ve ağabeyi Tadashi (Daniel Henney) tarafından geliştirilen Baymax (Scott Adsit) isimli ilk yardım robotuön planda. Eser, Big Hero 6 ismini boşuna almamış. Hiro Namada, ağabeyinin üstün zekalı arkadaşları ve Baymax ile birlikte ülkeyi kurtarmak için yoğun mücadele veriyor. Söz konusu arkadaşlarının her biri özel kıyafetlerle donanmış.
Yapımın yönetmenlerinden Don Hall konuyla ilgili, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hall, yaptığı açıklamada "İlk filmde her şey harikaydı. Son derece eğlenceli ve duygusal açıdan bir o kadar yoğun bir proje üzerinde çalıştık. Stüdyo ile görüşmedeyiz. Şimdilik, Big Hero 6'nın devamının gelip gelmeyeceği hakkında kesin bir açıklama yapamıyorum." ifadelerini kullandı. Kısacası Marvel'in devam kararına sıcak bakıp bakmadığı belirsiz.
Ancak Big Hero 6'nın her açıdan karlı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Big Hero 6'nın TV serisi, Disney kanallarında yayınlanmaya devam ediyor. Yönetmenin açıklamalardan sonra, bize de beklemek ve görmek kalıyor. Umarız bol ödüllü filmin ikincisi ile de beyaz perdede tanışırız.
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