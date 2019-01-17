Bilgisayar Devrimini Başlatan 10 Efsane!
Bugünün bilgisayarlarına kadar uzanan yolu açan, 10 efsane bilgisayarı bir araya getirdik!
Bilgisayarların günümüzde geldiği nokta gerçek anlamda göz kamaştırıyor. Ancak gelinen bu noktaya ulaşmak o kadar da kolay olmadı. Sayısız sistem geldi geçti ve hatta bazıları başarısız olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmekten kurtulamadı. Bazıları ise adlarını tarihe altın harflerle yazmayı başardı.
Şimdi sizi tarihte kısa bir gezintiye çıkartıyoruz ve geçmişten günümüze kadar uzanan yolda unutulmaz olmayı başaran bilgisayarlara birlikte göz atmaya başlıyoruz. Kimi eski kimi yeni tam 10 bilgisayar sistemini bir arada bulabileceğiniz galerimiz, bugünlere gelmenin hiç de kolay olmadığını anlamanızı da sağlayacak.
Makalemizin devamına galeri sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
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