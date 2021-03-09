Bilim İnsanları Açıkladı: Yazıcılarda Bir Sonraki Devrim "Ses" ile Olabilir

Yazıcı teknolojileri genellikle tüketicilerden pek gelişim kaydedilmediği yönündeki eleştirile maruz kalır; bunun ana sebeplerinden biri ise kuşkusuz özellikle ofis yazıcılarının bol bol kağıt sıkıştırması ya da tam kullanacağınız zaman kartuşun bitmiş olmasıdır. Fakat aslında geleneksel yazıcı çerçevesinden çıkıp genel perspektifte değerlendirdiğimizde, yazıcı teknolojilerinde son yıllarda önemli sıçrama oldu ve bilindiği gibi 3D yazıcıların endüstri, tıp ve uzay bilimlerindeki kullanım alanları genişlemeye başladı. Yazıcı ile tüketilebilir biftek yazdırıldığını da düşünecek olursak, gelecekte yazıcılarla çok daha farklı işlerin yapıldığına şahit olacağız. Bath ve Bristol üniversitelerindeki bilim insanları da bu konu üzerinde çalışıyorlar.
İki üniversitedeki bilim insanları bir araya gelerek yazıcı teknolojileri üzerine kafa patlatmışlar ve artık mürekkep püskürtmeli yazıcıların değiştirilmesi gerektiği yönündeki düşüncelerini birleştirmişler. Bunun sonucunda ise ortaya Sonolitografi baskı tekniği çıkmış. Peki, Sonolitografi nedir?
Advanced Materials Technologies dergisinde de yayınlanan Sonolitografi baskı tekniği, ultrasonik ses dalgalarının kullanılarak yazdırma işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan yeni bir teknik. Araştırmacılara göre bu teknoloji yoluyla, mikroskobik parçacık ve damlacıklar, ses kullanılarak kontrol edilebiliyor ve böylece yazdırma işlemi yapılabiliyor. Araştırmacılar bu yeni yazdırma tekniği ile maliyetin daha düşeceğini söylerlerken, Sonolitografi tekniğinden özellikle tıp ve elektronik alanında faydalanılacağını da belirtiyorlar.
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