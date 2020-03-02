Corona Virüs sonrası Çin yasaklamıştı. Pangolinlerin türü tehdit altında

Corona Virüs Çin'den dünyaya yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar eti ve pulları için yasa dışı ticareti yapılan pangolinlerin Corona Virüs ara kaynağı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Çin pangolinlerin etinin yenmesini yasakladı fakat hayvan hakları savunucularına göre pangolinler halen tehdit altında!

Corona Virüs sonrasın Çin yasaklamıştı. Pangolinlerin türü tehdit altında

Çin'de Corona Virüs'ü salgını sonrasında vahşi hayvan ticareti yasaklanmıştı. Corona Virüs'ün kaynağını araştıran bilim insanları, virüsün yayılmasında pangolinlerin aracı olduğunu tahmin etmelerini açıklamışlardı.

Corona Virüs yarasadan mı bulaştı, pangolinden mi yayıldı derken, Çin hükümeti pangolin dahil vahşi hayvanların ticaretini yasakladığını duyurmuştu. Gel gelelim ki independent.co.uk'de yer alan habere göre, çevre savunucuları bu yasakların hiçbir işe yaramadığını düşünüyor.

Pangolinler dünyanın en çok kayıt dışı ticareti yapılan hayvanı. Pangolinler bir çeşit karınca yiyen ve dünyanın üzeri pulla kaplı tek memeli hayvanı. Asya'da dört çeşit, Afrika'da dört çeşit olmak üzere pangolinlerin 8 türü bulunuyor. 

Pangolinlerin pulları Çin tıbbında kullanılıyor ve eti de ayrıca pazarlanıyor. Doğal yaşam ortamlarında avlanıp ticareti yapılan bu hayvanların bazı türleri tükenme tehlikesi altında.

Hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Humane Society International'ın başkanı Dr. Teresa Telecky, "Yeni yasak pangolin etinin yenmesini durduruyor olsa da, hayvanların çoğaltılmasını ve satılmasını durdurmayacak" diyor.

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