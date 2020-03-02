Corona Virüs sonrası Çin yasaklamıştı. Pangolinlerin türü tehdit altında

Corona Virüs Çin'den dünyaya yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar eti ve pulları için yasa dışı ticareti yapılan pangolinlerin Corona Virüs ara kaynağı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Çin pangolinlerin etinin yenmesini yasakladı fakat hayvan hakları savunucularına göre pangolinler halen tehdit altında!