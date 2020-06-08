Bilim İnsanları, Fare Beyninde Acıyı "Kapatan" Bir Bölüm Buldu

Bilim insanları, fare beyninde, acıyı durdurabilen merkezi bulduklarını söylüyorlar. Pek bu buluş, insanlara da acıyı unutturmayı başarabilir mi?

08 Haziran 2020 17:00

Levent Öztürk