Bilim İnsanları, Fare Beyninde Acıyı "Kapatan" Bir Bölüm Buldu

Bilim insanları, fare beyninde, acıyı durdurabilen merkezi bulduklarını söylüyorlar. Pek bu buluş, insanlara da acıyı unutturmayı başarabilir mi?

  • Levent Öztürk
Farelere acıyı unutturdular...
Shutterstock

Bilim insanları, farelerin beyinlerinde acıyı kapatabilen küçük bir kısım buldular ve bunun gelecekte ağrıyı hedef alan ilaç tedavilerinin gelişiminde kullanılabileceği düşünülüyor.

Yeni isimlendirilen CeAga, farelerde, amigdala kısmında yer alan büyük bir nöron kitlesinden oluşuyor. İnsanlarda beynin bu kısmının duygular veya genel kaygı gibi tepkilerden sorumlu olduğu düşünülüyor. Her ne kadar fare beyinlerinde amigdala daha büyük olsa da, araştırmacılar bu bulguların muhtemelen insanlar için de geçerli olduğunu düşünüyorlar.

Yazar Fan Wang'in söylediğine göre insanlar ağrıyı azalmak için merkezi bir konumun olduğuna inanıyorlar ve plasebolar da bu yüzden işe yarıyor. Önemli olan soru ise, bu merkezin nerede olduğu. Ayrıca Wang, daha önceki araştırmaların çoğunlukla beynin ağrı ile aktif olan kısımlarına odaklandığını da belirtiyor: "Ancak ağrıyı işlemek için çok fazla bölge var, ağrıyı durdurmak için onların hepsini kapatmanız gerekir. Bu tek merkez ise ağrıyı tek başına kapatabiliyor."

Daha önceki araştırmalarda genel anestezi ile aktif olan beyin nöronları belirlenmişti. Bilim insanlarının bulduğuna göre anestezi sırasında beynin bir kısmı yavaş-dalga uykusunu teşvik ediyor. Ayrıca genel anestezi sırasında artık CeAga olarak bilinen nöron altsetinin aktif olduğu da gösterilmişti.

Çalışmalarını Nature Neuroscience üzerinde yayımlayan Duke University araştırmacıları, ağrı hissettiklerinde farelerin beyinlerinde aktif olan alanları haritaladılar. Bir kez bu bölgeler belirlendikten sonra da optogenetik olarak adlandırılan teknoloji ile beyin hücrelerinin küçük kısımlarını aktif ettiler.

Wang'in söylediği üzere acı karmaşık bir beyin tepkisi ve pek çok farklı tepkiyi içeriyor. Bu tepkilerin her birini kapatarak ağrıyı ortadan kaldırmak oldukça zor olsa da, kilit bir noktayı aktif etmek, beynin bütün bu bölgelere doğal olarak engelleyici sinyaller göndermesini sağlıyor ve acı hissini kaldırıyor.

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