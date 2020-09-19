Bilim insanları keşfetti! Su, -138 santigrat derecede bile sıvı kalabiliyor

ABD'de su üzerine araştırmalarda bulunan bilim insanları, suyun yeni bir durumunu daha keşfetti. Yapılan incelemelerde, suyun -138 santigrat derece gibi sıcaklıklarda bile sıvı halini koruyabilecekleri sonucuna varıldı...

Su -138 santigrat derecede bile sıvı kalabiliyor! Bilim insanları keşfetti

Hepimiz suyun ne kadar bol olduğunu biliyoruz. Su, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 71'ini ve insan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur. En yaygın maddeler arasında yer almasına rağmen su, bilim adamlarını bile büyüleyen bazı özelliklere sahip.

SUYUN YENİ BİR DURUMU KEŞFEDİLDİ

Bir buz parçasını lazerle parçalayan bilim insanları, aşırı soğutma yaparak inceleme yaptılar. Yapılan incelemelerde, suyun -138 santigrat derece gibi sıcaklıklarda bile sıvı halini koruyabilecekleri sonucuna ulaşıldı.

Yapılan son deneye göre su, sadece kristalleşme çekirdekleri olduğunda donuyor. Uzmanlar, bu katı çekirdekler olmadığında suyun sıvı durumunu korumaya meyilli olduğunu söylüyorlar.

SU, DİĞER SIVILARDAN FARKLI

Su, diğer pek çok sıvıdan farklı bir yapıda. Çünkü donan su, büzüşmek yerine genleşiyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da özkütlesi azalıyor ve dibe çökmek yerine yukarı çıkıyor. İşte yapılan son araştırmalar, suyun aslında o kadar da iyi donmadığını gösteriyor. Hatta bilim insanlarına göre su, uygun koşullar sağlandığında suyun kristalleşmiyor ve sıvı-sıvı şeklindeki iki faz olarak kalmaya devam ediyor.

-138 SANTİGRAT DERECEDE SIVI KALABİLİYOR

Bilim insanları, araştırmayı yaparken sıcaklığın -138 ila -28 santigrat derece aralığında olduğunu, bu sıcaklık aralıklarında suyu izlediklerini ifade ediyor. Ancak yapılan incelemelerde, deniz seviyesinde 0 santigrat derecede donması gereken su, tamamen kristalize olmamış. Araştırma sırasında keşfedilen ikinci faz sıvının sudan daha yoğun olduğunu söyleyen bilim insanları, süreç boyunca her iki fazın da var olmaya devam ettiğini ifade ediyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Eylül 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik fırsatı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Bilim insanları keşfetti! Su, -138 santigrat derecede bile sıvı kalabiliyor
19 Eylül 2020: Toplam Can Kaybı Sayımız 300.000'i Geçti
Pek Kimseyi Mutlu Etmeyen Windows 10 Karanlık Mod, Sonunda Güncelleniyor...
OnePlus 8T neler sunuyor? OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!
Samsung'dan, Galaxy Z Fold 2 İçin Önemli Kavis Açıklaması

 

 