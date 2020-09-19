Bilim insanları keşfetti! Su, -138 santigrat derecede bile sıvı kalabiliyor

ABD'de su üzerine araştırmalarda bulunan bilim insanları, suyun yeni bir durumunu daha keşfetti. Yapılan incelemelerde, suyun -138 santigrat derece gibi sıcaklıklarda bile sıvı halini koruyabilecekleri sonucuna varıldı...