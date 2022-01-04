Bilim İnsanları, Plüton'u Yeniden Gezegen Yapmak İçin Düğmeye Bastı

Araştırmacılar, "Güneş sistemimizde muhtemelen 150'den daha fazla gezegen var" derken, bazı bilim insanları Plüton'u da yeniden gezegen olarak tanımak istiyor!

  • Ercan Uğurlu
Plüton Yeniden Gezegen Olabilir

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