Bilim İnsanları, Plüton'u Yeniden Gezegen Yapmak İçin Düğmeye Bastı

Plüton geçtiğimiz birkaç yıl kadar önce Güneş Sistemimizde bir gezegen olarak yer alıyordu. Ancak neden sonra Uluslararası Astronomi Birliği bir araya gelerek Plüton'u "cüce gezegen" olarak tanımlamış ve bildiğimiz gezegenler arasından çıkartmıştı.
Yüzölçümü Rusya'dan küçük olan Plüton, Dünya'nın ekvatoral çevresinin yüzde 18'ine eşit. Uzun yıllardır 9'uncu gezegen olarak bildiğimiz Plüton, 2006 yılında gezegen statüsünü kaybetmişti. Bunun sebebi ise, Plüton'un çok küçük olması ve henüz Güneş'in etrafında 1 tam tur bile atamadığı bilinmesi.
Ancak bazı bilim insanlarının araştırmaları sonucu Icarus dergisinde yayınlanan bir makalede, gezegen tanımının yüzyıllar boyunca değiştiğini ve bunun neticesinde Plüton'un yeniden gezegen statüsüne yükseltilebileceği yazılırken, ortaya atılan bu konu yeniden tartışmalara sebep olacak gibi. Hatta gezegen fizikçisi olan baş çalışma yazarı Philip Metzger, "Güneş Sistemimizde muhtemelen 150'den fazla gezegen yer alıyor," derken, bunların boyutlarının da Plüton'a yakın olduğu söyleniyor.
Peki, sizce Plüton yeniden gezegen olmalı mı, yoksa "cüce gezegen" olarak mı kalmalı?
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