Bilim insanları uyarıyor: Koronavirüse evde yakalanma oranı yüksek

Koronavirüs evde ne kadar hızlı yayılıyor? ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) yaptığı yeni araştırma sonuçları bu soruya yanıt niteliğinde oldu.
Kovid-19'un ev içinde hayli hızlı yayıldığını ve ikinci bir kişinin enfekte olma süresinin oldukça kısa olduğu sonucunun ortaya çıktığı araştırmanın ardından bilim insanları uyarılarda bulundu.
101 Koronavirüs Hastası ve 191 Aile Üyesi İncelendi
Popular Science'ın haberine göre, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar Nashville, Tennessee, Marshfield ve Wisconsin bölgelerindeki evleri nisandan eylüle kadar inceleme altına aldı. Bu evlerde toplam 101 Kovid-19 hastasıyla semptom göstermeyen 191 aile üyesi vardı.
191 Kişiden 102'si Virüs Kaptı
Bu evlerin her birinde yalnızca bir hasta vardı ve herkes örneklerinin toplanabilmesi için uzaktan eğitildi. 101 kişinin hastalığının tespit edildiği gün, aynı evde yaşadıkları kişiler hiçbir semptom göstermiyordu. Ancak çalışma, 191 kişiden 102'sinin zaman içinde virüsü kaptığını, bunların yüzde 75'inin ilk hastanın semptomlarının başlamasından sonraki 5 gün içinde tespit edildiğini ortaya koydu.
14 Evdeki İlk Hasta 18 Yaşından Küçüktü
Evlerin 14'ünde ilk hasta 18 yaşından küçüktü. Bunların arasında 12 yaşın altındakiler yüzde 53, 12'yle 17 yaş arasındakiler yüzde 38 oranında ikinci bir enfeksiyona neden oldu. Buna göre çocuk ve gençler de yetişkinler gibi virüsü yayıyor.
"Koronavirüs Kapmış Olanlar Hemen Tecrite Alınmalı"
Baş araştırmacı Dr. Keipp Talbot "Covid-19'un bir evin içinde hızlıca yayıldığını gördük" dedi. Bilim insanları konu ile ilgili uyarılarda bulundu:
"Kovid-19 kapmış kişilerin hemen tecrite alınması, evdeki yayılımı azaltabilir. Bu yüzden hastalar ve enfekte olma ihtimali bulunanlar mümkünse ayrı bir yatak odasıyla banyo kullanmalı. Bunun yanında ilk hastayla temaslı olanlar da kendilerini mutlaka tecrite almalı. Evdeki herkes, özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı ortak alanlarda maske takmalı."
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