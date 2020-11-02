Bilim insanları uyarıyor: Koronavirüse evde yakalanma oranı yüksek

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ederken, yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, aynı evde yaşayanlar arasında koronavirüs hızla yayılıyor. İşte detaylar...