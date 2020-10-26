Koronavirüste maske takmak ne kadar önemli? Ağır çekim videoda gösterildi

Korona pandemisiyle mücadelede etkili yöntemlerin başında maske geliyor. Maskenin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir video da popüler YouTube kanalı The Slow Mo Guys'dan geldi. İşte maskenin önemini gösteren o video...