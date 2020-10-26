Koronavirüste maske takmak ne kadar önemli? Ağır çekim videoda gösterildi

2019'un Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, sürecin başından bu yana insanların günlük yaşantısında birçok şey değiştirdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz maskeleri artık hayatımızın bir parçası oldu. Bazı ülkelerde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu konuda halk sürekli maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak konusunda uyarılıyor.
Salgın başladığından beri hem bilim insanları hem de normal insanlar, maskelerin etkili olup olmadığını ve ne kadar etkili olduklarını anlamak umuduyla testler yapıyor. YouTube'un popüler içerik üreticilerinden The Slow Mo Guys, salgın sürecinde maske takmanın önemini ağır çekimde bir kez daha gösterdi.
Videoda maskeli ve maskesiz hapşırma, öksürme anları 1000 FPS'te kaydedildi. Maske yokken hapşırma anları ise hayrete düşürücü ve tat kaçıran cinstendi.
Deneyi ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de izledi. Dr. Fauci gerçekleştirilen bu deneyin maskenin önemi konusunda oldukça etkileyici olduğunu ve bunu çok güzel kanıtladığını aktardı.
The Slow Mo Guys, Dr. Fauci'nin virüsün sadece konuşarak kolayca yayılabileceği uyarısını yineleyen deneylerini Instagram'da da paylaştı.
İŞTE AĞIR ÇEKİMDE YAPILAN O VİDEO
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