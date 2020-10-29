Koronavirüsü bu kadar bulaşıcı yapan nedir? İkinci bir yol keşfedildi

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs bulaşıcılığını arttırmaya devam ediyor. Virüsü bu kadar fazla bulaşıcı hale getiren şeyin tam olarak ne olduğu da bir yandan araştırılıyor. Yeni araştırmalar, virüsün hücrelerimize girmede kullandığı başka bir yolu daha ortaya çıkardı...