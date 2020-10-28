Bilim İnsanlarından Yeni Mucize: Saç Kalınlığından 3 Kat Daha İnce Bir Bot

Böyle göründüğüne bakmayın; bu minik bot, aslında insan saçının kalınlığından 3 kat daha ince. İşte Benchy adı verilen "mikroskobik botun" ortaya çıkış hikayesi...

28 Ekim 2020 13:00

Levent Öztürk