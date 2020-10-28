Bilim İnsanlarından Yeni Mucize: Saç Kalınlığından 3 Kat Daha İnce Bir Bot

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi fizikçileri, 3D yazıcı ile muhtemelen Dünya'nın en küçük botu olan, Benchy olarak adlandırılan bir test cismini yazdırdılar. 30 mikron uzunluğundaki bu cisim, bir insan saçının üçte biri kalınlığında ve bir bakteri hücresinden yaklaşık altı kat daha büyük. Bu cisim sadece küçük olmakla kalmıyor, aynı zamanda muazzam bir şekilde detaylandırılmış durumda ve bazı zorlu şekillere sahip açık bir kokpite sahip. Bilim insanlarının bu cismi oluştururken hedefleri, bakteri ve sperm gibi "mikro-yüzücülerin" sıvılarda nasıl hareket ettiklerini daha iyi anlamaktı.
Ekip bu kadar küçük bir cismi 3D yazdırmak için 2PP (iki-foton polimerizasyon) olarak bilinen bir süreç ile ticari bir Nanoscripe 3D mikro-yazıcı kullandı. 3D yazdırılan cisimler, aşırı yüksek doğruluğa sahip lazerlerin odak noktalarında sertleşen bir malzemenin damlacıkları içerisinde oluşturuluyorlar.
Araştırmacı Daniela Kraft'ın söylediğine göre lazeri kontrollü bir şekilde damlacığın içerisinde hareket ettirerek, istedikleri yüzücü şeklini oluşturabiliyorlar. Yazdırma işleminin bir damlacık içerisinde olmasından ve katmanlar halinde yazdırılmasından dolayı da gemiciğin açık kokpiti gibi boşlukları koruyabiliyorlar.
Ekip, bu botu "eğlenceli" olduğu için ortaya çıkartmış olsa da, çapı 5 mikrondan daha küçük olan bir spiral de dahil olmak üzere araştırma amaçlı daha belirgin şekiller de oluşturdu. Hareketi takip ederek de farklı parçacık tiplerinin hızını ve izledikleri yolu ölçebilmekteydiler.
3D yazdırma tekniği, biyolojik mikro-yüzücüleri taklit etmek veya sıvılar içerisindeki hareketlerini optimize etmek için çok belirgin şekillerin oluşturulmasının önünü açıyor. Araştırma makalesinde belirtildiği üzere bu araştırmanın ilerleyen sürümlerinde sentetik mikro-yüzücülerin davranışları üzerinde daha fazla kontrol ve tasarım imkanı olacak ve bu da tedavi tanıları ve ilaç iletimleri gibi uygulamalarda kullanılabilecek.
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