Bilim İnsanlarını Şaşırtan Bulgu: İnsan Vücudunun Sıcaklığı Düşüyor!

19. yüzyılın ortalarında, Alman doktor Carl Reinhold August Wunderlich, insan vücudunun ortalama sıcaklığını belirlemek için çalışmalar yapmıştı. Ateşin kendi başına bir hastalık değil, bir hastalığın semptomu olduğuna (doğru bir şekilde) inanıyordu ve yöneticisi olduğu Tübingen devlet hastanesinde ilk defa ateş çizelgeleri kullanmaya başladı.
Fransız doktorların çalışmalarını örnek alarak devam etti ve bedenin iltihaplı bölgelerinin diğer bölgelerine göre daha sıcak olduğunu ortaya koydu. Ortalama insan bedeni sıcaklığının 36,9 derece olduğunu belirledi. Kullandığı 30 santim boyutundaki derece ile 25.000'den fazla hastanın ateşini ölçtü, toplamda bir milyondan fazla kayıt oluşturdu. 1868'de çalışmalarını yayınladı ve normal insan bedeni sıcaklığının 37 derece olduğunu öne sürdü.
Bu bilgi, yıllar içinde rafine edildi. Artık insan bedeninin sıcaklığının gün içinde değiştiğini biliyoruz. Sabahları en düşük seviyesinde oluyor, saat 18.00 gibi en yüksek noktasına çıkıyor. Ayrıca kadın ve erkek bedenlerinin ortalama sıcaklıkları da farklı.
Ancak son dönemlerde bilim insanları garip bir durum keşfetti. İnsan bedeninin ortalama sıcaklığı düşüyor gibi görünüyor. 2017'de 35.000 İngiliz hasta üzerinde 250.000'den fazla ölçüm alınarak gerçekleştirilen bir araştırmada ağızdan alınan ölçümlere dayalı insan bedeni sıcaklığının ortalaması 36,6 derece çıktı. Science Advances'da yayınlanan yeni bir çalışma, daha da garip bir şey buldu. Amazon'da, Bolivya'da yaşayan Tsimane halkını mercek altına alan araştırmacılar, ortalama sıcaklıklarının yılda 0,05 derece düştüğünü buldular. İlk ölçümler, 2001 yılında Tsimane Sağlık ve Yaşam Tarihi Projesi kapsamında yapılmaya başlanmıştı.
Araştırmacılar, 2002 ve 2018 yılları arasında 5.500 kişinin tıbbi kayıtlarına bakarak, ortam sıcaklığı, enfeksiyonlar ve vücut kütlesi dahil olmak üzere vücut sıcaklığını etkileyebilecek faktörleri ayarlayarak 18.000 gözlemi analiz ettiler. Yirmi yıldan daha kısa bir süre içinde, Tsimane halkı, ABD'de iki yüzyıl boyunca meydana gelen sıcaklık düşüşüne erişmiş görünüyor.
UC Santa Barabara'da antropoloji profesörü olan Michael Gurven, "düşüşler, modern sağlık hizmetlerinin yükselişinden ve hafif enfeksiyon oranlarının geçmişe kıyasla düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir" diyor ve ekliyor: "Ancak son yirmi yılda sağlık genel olarak iyileşmiş olsa da, Bolivya kırsalında enfeksiyonlar hala yaygın. Sonuçlarımız, enfeksiyon azalmasının tek başına gözlenen vücut ısısı düşüşlerini açıklayamayacağını gösteriyor."
Vücut sıcaklığındaki değişikliklerin nedenini belirlemek zor olsa da, araştırma ekibi, tüm popülasyonun ortalama sıcaklığının (ve bunun değişiminin) ölçülmesinin, tıpkı yaşam beklentisi gibi, genel popülasyonda bir sağlık göstergesi olarak kullanılabileceğine inanıyor.
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