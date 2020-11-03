Bilim İnsanlarını Şaşırtan Bulgu: İnsan Vücudunun Sıcaklığı Düşüyor!

Ortalama vücut sıcaklıklarının son 200 yılda belirgin olarak düştüğü açıklandı. Bilim insanları bunu tespit edebiliyor, ancak nedenini açıklayamıyor.