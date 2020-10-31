İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul son durum

Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 30 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre Türkiye genelinde hasta sayısı 373.154'e çıktı. Artışta dikkat çeken şehir ise İstanbul. İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritasında son durum...

İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe son durum...

Koronavirüs vaka sayıları ve ağır hasta sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. 30 Ekim itibari ile aktarılan verilere göre toplam can kaybı sayısı 10.177'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da vaka sayılarının Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün kırmızı renkte yani yüksek riskli yolduğu görülüyor.

İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...

ADALAR

ATAŞEHİR

AVCILAR

ARNAVUTKÖY

BAKIRKÖY

BAĞCILAR 

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BAHÇELİEVLER

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYOĞLU

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ESENLER

ESENYURT

EYÜP SULTAN

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SARIYER

SULTANBEYLİ

SANCAKTEPE

SULTANGAZİ

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

ŞİLE

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU

TUZLA

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