İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul son durum

Koronavirüs vaka sayıları ve ağır hasta sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. 30 Ekim itibari ile aktarılan verilere göre toplam can kaybı sayısı 10.177'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da vaka sayılarının Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün kırmızı renkte yani yüksek riskli yolduğu görülüyor.
İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
ADALAR
ATAŞEHİR
AVCILAR
ARNAVUTKÖY
BAKIRKÖY
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BAHÇELİEVLER
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYOĞLU
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ESENLER
ESENYURT
EYÜP SULTAN
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SARIYER
SULTANBEYLİ
SANCAKTEPE
SULTANGAZİ
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
ŞİLE
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
TUZLA
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