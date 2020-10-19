Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte bilimsel olarak en korkunç 20 film!

En korkunç filmler hangileri? BroadbandChoices adlı şirketin gerçekleştirdiği "Science of Scare" isimli araştırma buna yanıt verdi. Araştırma sonuçlarına göre en korkunç film, Sinister olarak belirlendi.