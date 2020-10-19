Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte bilimsel olarak en korkunç 20 film!

BroadbandChoices isimli bir şirket, kalp atış ritimlerindeki değişikliklere göre en korkunç filmlerin belirlenmesini amaçlayan bir deney gerçekleştirdi. Çalışmaya 50 denek katıldı.
2005 yılından beri İngiltere çevresinde hizmet veren BroadbandChoices adlı şirketin gerçekleştirdiği "Science of Scare" isimli araştırmada 50 kişiye 100 saati aşan uzunluktaki korku filmleri izletildi. Denekler filmleri izlerken araştırmacılar deneklerin kalp atış hızlarını ölçtü.
Seçilen 50 film IMDB, Rotten Tomatoes ve Reddit gibi platformlardaki en yüksek puan alan yapımlardı.
En Korkunç Film Sinister (Lanet)
Science of Scare adlı araştırma sonuçlarına göre, en korkunç film Sinister (Lanet) oldu. Sinister filmini izleyen deneklerin kalp atış hızı oldukça yüksekti.
Katılımcıların kalp hızı, bu filmden önceki dinlenme sürecinde 65 bpm iken, film sırasında ortalama 86 bpm'ye yükseldi. En çok korkan katılımcının kalp atış hızı ise 131 bpm'ye ulaştı.
Anlık En Çok Korkutan Film Insidious (Ruhlar Bölgesi)
Öte yandan Insidious (Ruhlar Bölgesi) isimli korku filminde olan bir sahne, katılımcıları bir anlığına da olsa Sinister'dan daha fazla korkuttuğu. Katılımcıların kalp atışları, bu filmi izlerken 133 bpm'ye kadar yükseldi.
En Korkunç Filmler Listesi
1- Sinister (Lanet) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 65 bpm, aradaki fark 86 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 131 bpm
2- Insidious (Ruhlar Bögesi) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 86 bpm, aradaki fark 21 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 133 bpm
3- The Conjuring (Korku Seansı) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 85 bpm, aradaki fark 20 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 129 bpm
4- Herediatary (Ayin) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 83 bpm, aradaki fark 18 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 109 bpm
5- Paranormal Activity (Paranormal Aktivite) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 82 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 127 bpm
6- It Follows (Peşimdeki Şeytan) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 81 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 93 bpm
7- The Conjuring 2 (Korku Seansı 2) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 80 bpm, aradaki fark 15 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 120 bpm
8- The Babadook (Karabasan) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 80 bpm, aradaki fark 15 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 116 bpm
9- The Descent (Cehenneme Bir Adım) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 79 bpm, aradaki fark 14 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 122 bpm
10- The Visit (Ziyaret) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 79 bpm, aradaki fark 14 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 100 bpm
11- The Ring (Halka) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 79 bpm, aradaki fark 14 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 107 bpm
12- A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 78 bpm, aradaki fark 13 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 122 bpm
13- A Nightmare On Elm Street (Elm Sokağında Kâbus) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 78 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 104 bpm
14- Halloween (Cadılar Bayramı) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 77 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 101 bpm
15- The Texas Chainsaw Massacre (Teksas Testere Katliamı) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 77 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 98 bpm
16- 28 Days Later (28 Gün Sonra) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 77 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 95 bpm
17- The Exorcist (Şeytan) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 77 bpm, aradaki fark 12 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 92 bpm
18- Hush dinlenme halindeki kalp atış sayısı 76 bpm, aradaki fark 11 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 86 bpm
19- It (O) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 75 bpm, aradaki fark 10 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 89 bpm
20- Scream (Çığlık) dinlenme halindeki kalp atış sayısı 73 bpm, aradaki fark 8 bpm ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısı 81 bpm
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