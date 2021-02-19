Samsung Free Geldi, Samsung Daily Gitti: Samsung Free Nedir?

Samsun Galaxy telefon kullanıcılarının ekranı kaydırarak ulaşabildiği Samsun Daily hizmeti yolun sonuna geldi. Onun yerine gelense Samsung Free adını taşıyor. Peki ama Samsung Free nedir?

Samsung Daily Gitti, Samsung Free Geldi

Samsung'un Galaxy telefonlarında, ekranı en sola kaydırdığınızda, karşınıza Samsung Daily uygulamasının çıktığını muhtemelen fark etmiş olmalısınız – tabi eğer kapatmadıysanız... Bu uygulama kart sistemiyle çalışıyor; son dakika haberlerini buradan takip edebiliyor; Spotify veya Netflix önerileri alabiliyor; hazır oyunlara bağlantılar bulabiliyorsunuz. Ama artık bu durum değişiyor: Samsung Daily gidiyor; Samsung Free geliyor.

Samsung, birkaç gün önce yayınladığı bildirimde, Samsung Daily hizmetinin yayından kalktığını ve yerine Samsung Free isimli yeni hizmetin geldiğini resmi olarak açıkladı. Aslında bunun olacağı zaten biliniyordu ve bazı bölgelerde geçiş çoktan tamamlanmıştı. Ancak Samsung Free'nin ülkemizde yayınlanması şimdi gerçeğe dönüştü.

Samsung Free, tamamen haberlere (ve biraz da hazır oyunlara) ağırlık veriyor. Daily uygulaması haberleri için Flipboard'u kullanırken, Samsung Free'de haberler Taboola News'ten alınıyor.

Haberler Read kategorisinde yer alırken, Play kategorisinde ise kurulum gerektirmeyen hazır oyunlar bulunuyor.

Samsung Daily'de olduğu gibi, Samsung Free'yi de kapatmak mümkün. Bunun için ana ekrana parmağınızla uzun süre dokunun; ekranı en sola kaydırın ve Samsung Free satırının yanındaki düğmeyi kapatın.

Samsung Free Nasıl Yüklenir?

Samsung Free, şu anda Samsung Galaxy Store üzerinde, güncelleme olarak yayınlanıyor. Güncellemelere göz atıp buradan Samsung Free'yi yüklserseniz, Samsung Daily yerini Samsung Free'ye bırakacak.

Önümüzdeki dönemde yayınlanacak yeni firmware güncellemeleri ile, Samsung Free'nin tüm Samsung Galaxy telefonlara yüklenmesi bekleniyor. Yani şu anda güncelleme yapmasanız bile, büyük ihtimalle yakın zamanda siz de Samsung Free'ye geçmiş olacaksınız.

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