Skype, Coronavirüs Salgınından "İyi Etkilendi"

Microsoft'un Skype uygulaması, Coronavirüs salgını ile birlikte altın çağını yaşamaya başladı.

  • Ercan Uğurlu
Skype, Koronavirüsten Büyük Oranda Etkilendi

Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Küresel boyuta ulaşan koronavirüs salgını bundan sonraki süreçte de hayatımızı, iş ve eğitim sistemlerindeki oluşacak değişiklikler ile kuşkusuz etkilemeyi sürdürecek.

Özellikle milyonlarca insanın eve kapanması, hayatın büyük kısmını internet platformuna taşımaya sevk etmişken, online tabanlı video konferanslarında da artış yaşandı. Salgın, sosyal mesafeyi zorladığı için insanlar da Skype ve diğer internet tabanlı sohbet uygulamalarına yönelmiş durumdalar. Microsoft'un Skype uygulaması bilindiği gibi bunlar arasındaki en güvenli platformlardan biri.

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre, Skype kullanımı büyük oranda artmış durumda. Geçtiğimiz aya göre yüzde 70 günlük kullanım artış oranıyla kullanım rekoru kıran Skype, yapılan çağrılarda da yüzde 220'lik bir büyüme yakalamış.

Geçtiğimiz 6 ay içinde 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Skype, muhtemelen önümüzdeki 6 ay içinde bu rakamı katlayacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Teams'e geçen kazanıyor!

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix'te yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filmine yurtdışından yoğun ilgi!
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Üst Seviye Oyun Performansı İçin Hangi Ekran Kartını Seçmeli?
Sosyal Medyada Yazdıklarınız Dokunulmaz Değil. Devlet Lideri Olsanız Bile!
NASA, Güneş Fırtınalarını Minik CubeSat'lar ile İnceleyecek
OnePlus 8, Özellikleriyle Resmi Olarak Onaylandı
Her Perşembe Daha Fazla Geliştiriciden Daha Fazla Oyun!

 

 