Skype, Coronavirüs Salgınından "İyi Etkilendi"

Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Küresel boyuta ulaşan koronavirüs salgını bundan sonraki süreçte de hayatımızı, iş ve eğitim sistemlerindeki oluşacak değişiklikler ile kuşkusuz etkilemeyi sürdürecek.
Özellikle milyonlarca insanın eve kapanması, hayatın büyük kısmını internet platformuna taşımaya sevk etmişken, online tabanlı video konferanslarında da artış yaşandı. Salgın, sosyal mesafeyi zorladığı için insanlar da Skype ve diğer internet tabanlı sohbet uygulamalarına yönelmiş durumdalar. Microsoft'un Skype uygulaması bilindiği gibi bunlar arasındaki en güvenli platformlardan biri.
Microsoft'tan gelen açıklamaya göre, Skype kullanımı büyük oranda artmış durumda. Geçtiğimiz aya göre yüzde 70 günlük kullanım artış oranıyla kullanım rekoru kıran Skype, yapılan çağrılarda da yüzde 220'lik bir büyüme yakalamış.
Geçtiğimiz 6 ay içinde 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Skype, muhtemelen önümüzdeki 6 ay içinde bu rakamı katlayacak.
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