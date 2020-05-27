Bill Gates ve Koronavirüs Aşısı Hakkında İnanılmaz Bir İddia Daha

Bill Gates'i ve Koronavirüs aşısını konu alan yeni bir komplo teorisi, şaşırtıcı bir biçimde, ABD'de belirli bir kesimden yüksek oranda kabul görüyor.

27 Mayıs 2020 00:03

Levent Öztürk