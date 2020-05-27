Bill Gates ve Koronavirüs Aşısı Hakkında İnanılmaz Bir İddia Daha

Koronavirüs hakkındaki yanlış bilgi ve komplo teorileri ile verilen savaş, neredeyse salgının kendisine karşı verilen mücadele kadar zorlu oluyor. Yeni bir anketin gösterdiğine göre, Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates hakkında yeni bir komplo teorisi, ABD'liler tarafından doğru kabul edilmeye başlanmış durumda.
Bu komplo teorisine göre Gates, gelecekte üretilecek olan COVID-19 aşısını milyarlarca kişiye mikroçipler yerleştirmek ve hareketlerini takip etmek için kullanacak. Ankete göre bu teori, özellikle Fox News izleyicileri ve 2016 yılında Donald Trump'a oy veren Cumhuriyetçi Parti üyeleri arasında destek buluyor. Yahoo News için YouGov tarafından düzenlenen ve 1.640 yetişkinin katıldığı ankette görülene göre bu grupların %44'ü, Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor. Cevap veren Cumhuriyetçilerin %26'sı inanmadığını söylerken, %31'i de emin olmadıklarını söylüyor.
Salgın ile beraber tüm Dünya'da yaşanan değişikliklerin yanında, virüs hakkında pek çok komplo teorisi de ortaya atıldı. Bu teorilerin arasında politik veya finansal amaçlar için virüsün bilerek yayıldığı gibi iddialar da bulunuyor. Öyle ki, bu teorilerin bazılarının sonuçları neredeyse virüsün kendisi kadar yıkıcı olabiliyor.
Örneğin virüsün 5G kaynaklı olduğu iddiası, Birleşik Krallık'ta neredeyse 80 baz istasyonunun tahrip edilmesi ile sonuçlanmıştı. Üstelik tahrip edilen baz istasyonlarının neredeyse tamamı 4G hatlarına sahipti. Özellikle hastanelerin yakınında yer alan bu istasyonlarının bazılarının tahrip edilmesi, pek çok kişinin iletişim konusunda zora düşmesine sebep oldu.
Bill Gates'in, aşı çalışmalarında öne çıkan ismi ile komplo teorilerinde özel ve yaygın bir yere sahip olması çok da şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz aylar içerisinde yaptığı konuşmalarda ABD hükumetinin salgına tepkisini eleştirmesinin de bu konuda yardımcı olmadığı söylenebilir.
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