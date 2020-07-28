Kendisi de yatırım yapmıştı! İşte Elon Musk'ı ürküten o çılgın proje!

Elon Musk, yıllardır yapay zekanın insanlık için potansiyel bir tehlike olduğunu dile getiriyor. 2016 yılında yapay zekaların yanında insanların evcil kedi gibi kalacağını dile getirmişti. Oysaki kendisi de geçmişte yapay zeka projesi yürüten ilk isimlerden biri olmuştu. Fakat hiçbir yapay zeka projesi Google'ın DeepMind adlı projesi kadar Elon Musk'ı korkutmuyor.
Elon Musk, The New York Times'a verdiği röportajda bununla ilgili "Sadece inşa ettikleri yapay zekanın doğası, her koşulda insanı ezen bir doğa" diyor ve WarGames adlı 1986 yapımı bilimkurgu filmini referans gösteriyor: "Demek istediğim, bu temelde WarGames'teki komplo".
NEDEN DEEPMIND'I WARGAMES ADLI FİLME BENZETTİ?
WarGames, Matthew Broderick tarafından canlandırılan genç bir hacker'ın hükümete ait bir savaş simülasyonlarını yürütmek üzere eğitilmiş yapay zeka kontrollü bilgisayara bağlanmasını konu alıyor. Filmdeki yapay zeka, Küresel Termonükleer Savaş adlı oyun sırasında hükümet yetkililerini Sovyetler Birliği'nin nükleer bir saldırı gerçekleştireceğine inandırıyor.
Sonunda bilgisayar yeterince savaş simülasyonu yürüttükten ve termonükleer savaşın olası sonuçlarını gösterdikten sonra ortaya konuyor ki bu savaşta kazanan hiç kimse olmayacak ve kazanmanın tek yolu ise oyunu oynamamak.
Elon Musk bu filme referans verdiğinde, aslında sadece WarGames ile DeepMind'ı karşılaştırmıyordu. Bahsettiği şey, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde insanın zekasını geçebileceği, üstelik bunun etkisini hemen görmememiz de mümkün: "Beş yıl içinde her şeyin cehenneme döneceği anlamına gelmiyor. Bu sadece bir şeylerin dengesiz ve garip olduğu anlamına geliyor" diyor.
GEÇMİŞTE KENDİSİ DE DEEPMIND'IN YATIRIMCISIYDI
Hemen yazının başındaki kısma geri dönerek Elon Musk'ın bu kadar korktuğu projenin yatırımcısı olması konusunu hatırlayalım. Raporlara göre, 2014 yılında Google'a 500 milyon doların üzerinde DeepMind'ın ilk yatırımcılarından biriydi. 2017 yılındaki röportajında Musk, yatırım getirisi için değil yapay zeka gelişmelerini takip ediyor olmak için projeye destek verdiğini belirtmişti.
Alibaba CEO'su Jack Ma ile Şangay'da Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuşma yapan Elon Musk "Bence insanlar yapay zekayı hafife alıyorlar. Bundan çok daha fazlası olacak. En akıllı insandan daha akıllı olacak" demişti.
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