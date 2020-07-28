Kendisi de yatırım yapmıştı! İşte Elon Musk'ı ürküten o çılgın proje!

Elon Musk, geçmişte kendisinin de yatırım yaptığı DeepMind adlı proje hakkında konuştu. Google'ın sahibi olduğu DeepMind'ı 1986 yapımı yapay zeka filmi WarGames'e benzetti.