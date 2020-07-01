Bill Gates, Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Konuştu: Sınıfta Kaldık

Koronavirüs'ün tüm dünyayı vurmasının ilk günlerinden bu yana zaman zaman ortaya çıkan komplo teorilerinde Bill Gates'in adı sık sık geçmiş ve COVID-19'un Gates tarafından ortaya çıkartıldığı bile iddia edilmişti. Ancak komplo teorilerini bir yana bırakırsak, Bill & Melinda Gates Vakfı ile beraber Gates, koronavirüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulundu ve sürecin başından bu yana hastalıkla mücadelede etkin bir rol oynadı. Ancak Gates'e göre ABD koronavirüs ile mücadelede sınıfta kalmış.
Bill Gates'in CNN'e verdiği röportajda ortaya koyduğu karamsar tablo dikkatleri çekiyor. Özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştiren Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını söylüyor.
Dünyanın diğer pek çok ülkesinin ise koronavirüs karşısında önemli başarılar elde ettiğini ve bu süreci ABD'den daha iyi yönettiğini düşündüğünü söyleyen Bill Gates, ABD vatandaşların davranışlarını da eleştiriyor. İnsanların virüsü görmezden geldiğini ve gerekli önlemleri almaktan kaçındığını söyleyen Bill Gates, vaka sayılarınn endişe verici olduğunu ve bunun neticesinde de tabloya karamsar baktığını açıklamış.
John Hopkins Üniversitesi'ne göre, geçtiğimiz cuma günü ABD'de 2,4 milyondan fazla onaylanmış COVID-19 vakası var ve 124.000'den fazla insan ölmüş durumda. Dünya çapında ise 9.6 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı ve toplamda 490 binden fazlası öldü.
Hastalık henüz geçmiş değil. O nedenle önlemlere uymalı, sosyal mesafe kurallarını gözetmeli ve maske kullanımına özen göstermeliyiz.
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