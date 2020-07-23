Windows 10'un Güncelleme Takvimi İçin Değişiklik Sinyali

Yeni raporlara göre Microsoft, Windows 10X'i yayınladıktan sonra yıllık işlev güncellemesi planlarında değişiklik yapacak.

Windows 10'un Güncelleme Takvimi Değişebilir

"Düşük güç tüketen" cihazlar için Windows 10X'i hazırlayan Microsoft, yakında iki işletim sistemini aynı anda yönetmeye başlayacak. Firmanın bu nedenle yıllık güncelleme takviminde değişiklik yapabileceği ortaya çıktı.

Raporlara göre Microsoft, Windows 10X'i 2021 ilkbaharında yayınlamaya hazırlanıyor. Windows 10'un daha basit bir arayüze ve daha modüler yapıya sahip bir türevi olan Windows 10X, ilk planlar dahilinde Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlara gelecekti. Ancak bu planların bir süre önce değiştiğini ve Windows 10X'in tek ekranlı cihazlara geleceğini biliyoruz. Yeni raporlar, Windows 10X'in ilk olarak şirketlere ve eğitime yönelik cihazlarda ortaya çıkacağını söylüyor.

Windows 10X'in çıkışıyla birlikte Microsoft, 2021'den itibaren yılda sadece bir işlev güncellemesi yayınlamaya başlayabilir. Bu iddia doğruysa Windows 10X güncellemeleri ilkbaharda, Windows 10'un işlev güncellemeleri ise sonbaharda gelebilir. Firma, yılda bir işlev güncellemesi planına geçerse, Windows 10 20H2 bu sonbaharda gelecek ancak bu, küçük bir güncelleme olacak. Windows 10X ise 2021'in ilkbaharında yayınlanacak.

Firmanın yılın bir yarısında Windows 10'u, diğer yarısında ise Windows 10X'i güncellemesi mantıklı görünüyor. Microsoft'un planlarının ayrıntılarını yakın gelecekte öğrenmeyi umuyoruz.

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