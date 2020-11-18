Bill Gates'ten ilginç benzetme! Maske takmayanlar Nudist...

Maskeler yeni koronavirüsün yayılmasını önlemek için çalışıyor. Zorunlu oldukları yerlerde, COVID-19 oranları düşüyor. Hatta yeni bir araştırma tüm Amerikalılar bunları takarsa, Mart ayına kadar 63.000 daha fazla ABD ölümünün önlenebileceğini tahmin ediyor.
Bill Gates de maske takmayanlara anlam veremiyor. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, COVID-19 salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve maske takma kuralına uymayanlara ağır sözler söyledi.
"MASKEYE DİRENMEK GARİP BİR ŞEY"
Businessinsider'ın haberine göre Microsoft kurucusu milyarder ve hayırsever Bill Gates , Rashida Jones'un ev sahipliği yaptığı podcast programının ilk konuğuydu. Yeni podcast dizilerinin ilk bölümünde aktris ve komedyen Rashida Jones'a "Birinin maske takmaya direnmesi fikri, bu benim için çok garip bir şey," dedi.
Rashida Jones "Bunlar nudistler gibi mi?" dedi. Gates: "Demek istediğim, sizden pantolon giymenizi istiyoruz ve hiçbir Amerikalı giyiyim demiyor ya da çok az Amerikalı bunun korkunç bir şey olduğunu söylüyor."
Jones kabul etti. "Normal yaşama daha erken dönmek istiyorsanız, maske takın veya maske takmayın, evde kalın" dedi.
BILL GATES COVID-19 AŞI ÇALIŞMALARINA EK 70 MİLYON DOLAR AYIRDI
Bu arada, COVID-19 salgınıyla ilgili komplo teorilerinde en çok bahsedilen isimlerden biri olan Bill Gates ve eşi Melinda tarafından kurulan Bill & Melinda Gates Vakfı, geçtiğimiz günlerde COVID-19 aşısı için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağını duyurmuştu.
Bill & Melinda Gates Vakfı, söz konusu ek fonun 50 milyon dolarını COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü'ne (AMC), 20 milyon dolarını ise Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'na (CEPI) aktaracak. Vakfın şu ana kadar yatırımda bulunduğu şirketler arasında kurucuları arasında Türk bilim insanlarının da yer aldığı ve kısa süre önce COVID-19'a karşı yüzde 90 etkili bir aşı geliştirdiklerini açıklayan BioNTech de bulunuyor.
Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.
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