Elon Musk'tan Bill Gates'e aşı hakkında ağır sözler: "Taş kafalı"

Tesla'nın kurucusu ve ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, yaptığı çalışmalar dışında sıra dışı açıklamalarıyla da ilgi çekmeyi başarıyor. Musk, dün katıldığı bir programda yaşı itibariyle kendisinin ve çocuklarının 'koronavirüs risk grubunda olmadığını' belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARININ HATA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan ünlü girişimci, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu ve "fırtına geçene kadar" yalnızca risk altında olanların karantinaya alınması gerektiğini söyledi.
Musk yaptığı açıklamada, "Demek istediğim bu, mantığın arka planda kaldığı sıcak bir düğme meselesi. Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz" ifadelerini kullandı.
BİLL GATES'E TEPKİ GÖSTERDİ
Bill Gates'e tepki gösteren Musk, "Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu. Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz" dedi.
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