Microsoft, Power On Belgeseli ile Xbox Markasının 20. Yılını Kutluyor!

Microsoft, Xbox'ın 20. yılını kutlamak için "Power On: The Story of Xbox" adlı yeni bir belgesel dizisi yayınladı. Altı bölümlük belgesel, Xbox markasının tarihini, Microsoft'taki başlangıcından itibaren Red Ring of Death ve Nintendo'yu satın alma girişimi gibi karşılaştığı zorluklar ve daha fazlası ile beraber inceleyerek hayranlara tarih yolculuğu sunmayı amaçlıyor.
Yeni belgesel 30 dilde izlenebiliyor ve ses açıklamalarını da içeriyor. Belgesel; YouTube, Redbox, IMDbTV, The Roku Channel, Microsoft Filmler ve TV ve daha fazlasını içeren pek çok hizmette izlenebiliyor. Bir süre beklemeyi tercih edenler için ise serinin tamamı 16 Aralık Perşembe günü Pasifik Saati ile 10.00'dan (Türkiye saati ile 21:00) itibaren Xbox Twitch kanalında yayınlanacak. Microsoft, sohbete katılmak için insanların #Xbox20 Twitter hashtag'ini kullanmasını istiyor.
Xbox ürünü koleksiyoncuları için de Microsoft, belgeselin her bölümünün, her biri Xbox Gear Shop'ta bulunan kendi yüksek kaliteli poster baskılarına sahip olduğunu söylüyor ancak bu posterlerin pek uygun fiyatlı olmasını beklememekte fayda var.
Power On: The Story of Xbox'ı izlemeye başlamak için, Türkçe dahil olmak üzere istediğiniz dilde serinin bağlantılarını ve izlenebilecek platformları bulabileceğiniz belgeselin web sitesini ziyaret edebilirsiniz...
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