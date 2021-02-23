Elon Musk, 1 günde 15 milyar dolar kaybetti, 2. sıraya düştü

22 Şubat 2021 pazartesi günün Tesla hisselerinde sert düşüş yaşandı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu düşüş sonucu 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliğini kaybetti. Listede birincilik sırasına Amazon'un patronu Jeff Bezos yerleşti.
Bllomberg HT'de yer alan habere göre, Tesla hisseleri eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşadı. Peki bu düşüşün nedeni neydi?
Elon Musk Neden 1 Günde 15 Milyar Dolar Kaybetti?
Analistlerin değerlendirmelerine göre, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin ekleyen Elon Musk, hafta sonu Bitcoin ve Ethereum'un değerinin üzerinde olduğunu söyledi. Bu ifade hisselerde düşüşe neden oldu.
Öte yandan pazartesi günü Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Musk, Tesla'nın Model Y SUV aracının da rafa kaldırıldığını ifade etmişti.
Elon Musk'ın hisselerinde yaşanan düşüş ile, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırayı Jeff Bezos aldı.
Ocak ayına kadar Jeff Bezos 3 yıldır birincilik koltuğundaydı ancak daha sonra Elon Musk birinci sıraya yerleşmişti. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor.
Bitcoin'de pazartesi günü yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın