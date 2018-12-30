Bilmeniz Gereken 8 Windows Klavye Kısayolu!

Windows kullanırken işinizi çok kolaylaştıracak, mutlaka bilmeniz gereken 8 pratik kısayol... Hepsi içeride!

Bilmeniz gereken 8 Windows klavye kısayolu!

Klavye kısayolları bilgisayarımızı verimli bir şekilde kullanmak için vazgeçemediğimiz şeylerden bir tanesi. Yeni başlayan kullanıcılar her işini fare ile yapmaya çalışsa da aramızdaki emektar kullanıcılar, bu gizemli klavye kısayollarından sıkça faydalanıyorlar.

Her PC kullanıcısının bildiği bazı klavye kısayolları tabii ki mevcut, ancak aşağıda bulabileceğiniz bu kısayolları herkesin bilmesinde yarar var...

1. Windows Logo + L

PC'nizin başından bir süreliğine ayrılıyorsaınz bu kısayol ile onu hemen kilitleyebilirsiniz.

2. Shift + Delete

Sildiğiniz dosyanın Geri Dönüşüm Kutusuna gitmesini istemiyorsanız Shift + Delete kısayolu ile onu direkt olarak silebilirsiniz.

3. Alt + F6

Bir uygulamaya ait birden fazla pencere açıksa, bu kısayol ile açık olan bu pencereler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin iki farklı Word penceresinin açık olduğu durumlar gibi...

4. Shift + CTRL + N

Windows 7'de yeni bir klasör oluşturmak için Shift + Ctrl + N klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

5. Windows + M

Ekranınızda onlarca pencere mi açık? Win + M klavye kısayolu sayesinde tüm pencereleri görev çubuğuna küçültebilirsiniz. Tüm pencereleri geri almak için Windows + Shift + M klavye kısayolunu kullanın.

6. Windows + Shift + Sol veya Sağ ok tuşu

İki monitör kullanıyorsanız Win + Shift + Sol ok tuşuna basarak şu anki pencereyi sağ ekrandan sol ekrana taşıyabilir, sağ oka basarak sol ekrandaki bir pencereyi sağ ekrana taşıyabilirsiniz.

7. Windows + 1, 2, 3...

Windows 7'de uygulamalarınızı hızlı erişim için görev çubuğuna sabitleyebiliyorsunuz. Bu uygulamalara daha hızlı erişim için örneğin Windows + 1 kısayolunu kullanarak soldan birinci uygulamayı açabilirsiniz. Windows + 2 ikinci, Windows + 3 üçüncü uygulamayı... açacaktır.

8. Windows + T

Görev çubuğuna sabitlenen uygulamalarınız arasında geçiş yapmak için Windows + T klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Kısayolu her kullandığınızda, açık olan uygulamaların bir ön izlemesi, sırayla görev çubuğunun üstünde görüntülenecektir.

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