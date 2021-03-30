Binlerce E-posta Sunucusu Tehlike Altında

Sayısı ondan fazla gelişmiş kalıcı tehdit grubunun (APT) e-posta sunucularına sızmak için Microsoft Exchange güvenlik açıklarını suistimal ettiği fark edildi.

Binlerce E-posta Sunucusu Tehlike Altında

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