NASA Teknolojisi, Patlamayan Lastikleri Gerçeğe Dönüştürdü

NASA, 50 yıldan fazla bir süredir gelişmiş teknolojisini günlük ürünlere kanalize ediyor. Uzay ajansının malzemeleri hafızalı köpük şiltelerden akıllı telefonlara ve dijital kamera görüntü sensörlerine kadar her şeye sızdı. Yüzey araştırma araçlarında kullanılan tekerlek teknolojisinin de gerçek hayata uygulanması an meselesiydi, böyle de oldu.
Smart adlı bir girişim, Mars yüzey araştırma araçları için geliştirilen havasız SMA lastik teknolojisini Metl adını verdiği bisiklet lastiklerine uyguluyor.
Şişirme gerektirmeyen ve birbirine bağlı yaylardan oluşan bu süper elastik lastiklerin engebeli arazilerde patlamadan gidebildiğini iddia ediyor. Zamanla bu teknolojinin çevre kirliliği yaratan kauçuk lastikleri tedavülden kaldıracağı düşünülüyor.
NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi, bu teknolojiyi başlangıçta tipik elastik pnömatik lastik malzemesini, şiddetli tersinir gerilme ve deformasyona dayanabilen bellek alaşımlarına dönüştürerek geliştirdi. Bu lastik her türlü arazide gidiyor, patlamıyor ve darbelerden sonra orijinal şekline geri dönüyor.
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