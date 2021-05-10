BiP Özellikleriyle WhatsApp'ı Geride Bıraktı

Uluslararası ürün ve uygulama karşılaştırma sitesi versus.com, Turkcell'in geliştirdiği yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın teknik özelliklerini karşılaştırdı. Her iki uygulamanın da mobil ve web üzerinden sundukları hizmetlerin değerlendirildiği karşılaştırmada teknik özellikleriyle WhatsApp'ı geride bırakan BiP, yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmasının dışında, rakibinde olmayan farklı özellikleriyle öne çıktı.
BiP, kaybolan mesaj, uygulama içi para gönderme, 10 kişiye kadar HD kalitede grup görüntülü görüşme ve fotoğraf paylaşma, gece modu, kişiselleştirilmiş menü, mesaj yazı tipi değiştirme, 106 dilde mesajlaşma, afet anlarında ve acil durumlarda kullanılabilen "Acil Durum Butonu" ve afet anlarında yaşanan network kesintilerinde 'Yardım İste' butonu ile 300 metreye kadarki alanda bulunan BiP kullanıcılarına Bluetooth üzerinden iletişim imkanı sunması gibi birçok farklı özelliğiyle rakibini geride bıraktı.
Versus'un Bip vs WhatsApp karşılaştırmasına bu linkten ulaşabilirsiniz.
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