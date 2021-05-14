Whatsapp'ta Sözleşme Kabul Edilmezse Hesap Kapanacak mı? Açıklama Var

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi bugünden itibaren devreye giriyor. Sözleşme kabul edilmezse WhatsApp hesabı kapanacak mı? WhatsApp'ta 15 Mayıs'ta ne olacak? soruları en çok merak edilenler arasında... İşte son bilgiler ve WhatsApp'ın yeni açıklaması: