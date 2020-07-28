Bip uygulaması nedir? Nasıl kullanılır?

Artan teknoloji ile birlikte sanal ortamda insanlar arasındaki iletişim de artmıştır. Çeşitli uygulamalar kullanarak birbiriyle iletişim kuran insanların sayısı oldukça fazladır.
İnsanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma,sesli ve görüntülü görüşme, iletişim imkanı sağlayan bip uygulaması insanlar tarafından sevilerek kullanılıyor. Bip uygulamasının sağladığı tüm bu iletişim imkanlarının yanı sıra silinebilen mesajlaşma, konum paylaşma, caps ve para transferi gibi birçok farklı özelliklere sahiptir.
Bip Uygulaması Nedir?
Uygulama birebir özel olarak sohbet etme imkanının yanı sıra grup şeklinde de sohbet etme imkanı verir.Diğer chat uygulamalarına kıyasla oldukça farklı özelliklere sahip olan uygulamanın en göze çarpan özelliği para transfer edebilme özelliğidir. Uygulamanın sahip olduğu para transfer edebilme özelliği ile kullanıcılar istedikleri kişiye istedikleri anda para gönderebilirler.
Bip İle Para Transferi Nasıl Yapılır?
Bu uygulama ile IBAN ve hesap numarası gibi karmaşık işlemlere ihtiyaç duyulmaz. Para transferi için tek ihtiyaç duyulan şey para göndereceğiniz kişinin telefon numarasını bilmek olacaktır.
Para transferi özelliğinin yanı sıra kullanıcılarına keyifli ve eğlenceli sohbet imkanı veren uygulama sahip olduğu caps ve birbirinden güzel çıkartmalarıyla kullanıcıların sohbetlerinden ayrı bir keyif almalarını sağlar. Ayrıca uygulama kullanıcılarına özel caps ayarları ve özellikleriyle kendi çıkartmalarını ve capslerini yapabilmelerini sağlar.
Bip İle Görüntülü Sohbet
Uygulamanın diğer bir özelliği olan görüntülü sohbet özelliğinde uygulama kullanıcılarına HD kalitede görüntülü sohbet etme olanağı verir. Uygulamada bulunan keşfet bölümü ile kullanıcılar spor, moda, teknoloji ve hayata dair tüm güncel konular hakkında son gelişmeleri takip edebilirler.
Bip Oyunları
Uygulamada bulunan oyunlar boş zamanlarınızı keyifli hale getirir. Kullanıcılar sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter gibi oyunlar ve daha fazlası bulunan bu uygulama ile eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.
Bip Nasıl İndirilir?
Kolay kullanıma sahip olan uygulama telefonlara Appstore, Appmarket veya Google Play Store gibi uygulamalar kullanılarak kolaylıkla indirilip kullanılabilinir. Ayrıca kullanıcılarının uygulamayı daha kolay uygulamayı edinmelerini sağlayan diğer bir yöntem ise BIP yazıp 2222'ye mesaj göndermek olacaktır. Gelen linke tıklayarak uygulamayı telefonunuza rahatlıkla programı indirmiş olursunuz.
BIP uygulamasını telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda en kolay şekilde kullanabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra sahip olduğu tüm özellikleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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