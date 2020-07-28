Bip Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

BIP uygulaması binlerce kullanıcıya sahip. Henüz uygulamayı indirmemiş ya da uygulamanın ne işe yaradığını bilmeyenler için tüm detayları anlatıyoruz. İşte Bip nedir, nasıl indirilir ve nasıl kullanılır? sorularının yanıtları...